У островов Индонезии в море Банда произошло землетрясение магнитудой 7,3

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в море Банда у островов Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в 02.53 по времени UTC (05.53 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 288 километрах к северо-западу от населенного пункта Саумлаки. Очаг залегал на глубине 208,3 километров.

Первоначально магнитуда была определена как 7,2, затем повышена до 7,5, а сейчас равняется 7,3.

Сообщений о возможных жертвах и разрушениях не поступало.