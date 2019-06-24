Бывший конгрессмен Джо Сестак объявил о выдвижении на пост президента США

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Бывший конгрессмен-демократ и отставной адмирал ВМС Джо Сестак объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США.
"Спасибо, что нашли время, чтобы понять, почему я объявляю о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Соединенных Штатов Америки… Американцам сейчас нужен кто-то, кто в ответе перед ними, кто выше личных интересов, выше партии, выше любого специального интереса… Президент, который обладает глубиной глобального опыта, для того чтобы восстановить лидерство Америки в мире и чтобы защитить нашу американскую мечту", - говорится в сообщении на сайте Сестака.
Двумя главными целями он видит "торможение изменения климата" и стремление "положить конец несправедливостям", с которыми столкнулся либеральный мир: "от контроля Китая над сетями 5G до российского вмешательства в демократические выборы".
Он также добавил, что служил в качестве конгрессмена США в течение двух сроков от Пенсильвании. Сестак отметил, что объявил о своем выдвижении позже остальных кандидатов, поскольку у его дочери возобновился рак мозга, и ему необходимо было быть с ней рядом.
Ранее сообщалось, что сенатор США Майкл Беннет стал седьмым сенатором-демократом, который намерен бороться за номинацию партии в президенты. Уже начали свою предвыборную кампанию сенаторы Кори Букер, Эми Клобушар, Берни Сандерс, Камала Харрис, Кирстен Джиллибранд и Элизабет Уоррен. Кроме того, в гонке принимают участие губернатор штата Вашингтон Джон Инсли, экс-губернатор Колорадо Джон Хикенлупер, депутаты палаты представителей Тулси Габбард, Джон Делейни и Тим Райан, экс-депутат Бето О'Рурк, мэр Сан-Антонио Джулиан Кастро, мэр города Саут-Бенд в Индиане Пит Бутиджедж и другие.