Бывший конгрессмен Джо Сестак объявил о выдвижении на пост президента США

"Спасибо, что нашли время, чтобы понять, почему я объявляю о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Соединенных Штатов Америки… Американцам сейчас нужен кто-то, кто в ответе перед ними, кто выше личных интересов, выше партии, выше любого специального интереса… Президент, который обладает глубиной глобального опыта, для того чтобы восстановить лидерство Америки в мире и чтобы защитить нашу американскую мечту", - говорится в сообщении на сайте Сестака.