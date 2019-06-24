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РИА Новости

Рейс Новосибирск - Анталия отложили на 8,5 часов из-за неисправности борта

05:37
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A330
Самолет Airbus A330
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолет Airbus A330. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 24 июн — РИА Новости. Airbus 330 авиакомпании "Айфлай" из-за неисправности не вылетел в назначенное время из Новосибирска в турецкую Анталию, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.
"Рейс 8325 Новосибирск - Анталия, авиакомпания "Айфлай". По плану вылет на 08.55 (04.55 мск), задержан до 17.30 (13.30 мск). Причина - неисправность воздушного судна. Тип воздушного судна Airbus 330", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, на борту находились 324 пассажиров и десять членов экипажа.
"Пассажиры находятся в стерильной зоне. Новосибирская транспортная контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса. Ожидается прибытие резервного воздушного судна", - сказала Горбунова.
Предположительно, неисправность была обнаружена во время предполётного осмотра.
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Анталья (провинция)НовосибирскПроисшествия
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