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РИА Новости

МИД КНР: России, Индии и Китаю нужно совместно противостоять протекционизму

05:35
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКитай
Китай
© РИА Новости / Илья Питалев
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Китай. Архивное фото
ПЕКИН, 24 июн – РИА Новости. Странам формата РИК на фоне сложной международной ситуации следует совместно противостоять протекционизму, укрепляя взаимное доверие и координацию, заявил помощник главы МИД КНР Чжан Цзюнь.
"Механизм трехсторонних встреч лидеров России, Индии и Китая сохраняет устойчивую динамику развития, в прошлом году на полях саммита "Большой двадцатки" в Аргентине лидеры трех стран также провели встречу. Учитывая нынешнюю международную ситуацию, встреча лидеров трех государств имеет высокую значимость", - заявил Чжан Цзюнь на пресс-конференции в понедельник.
По его словам, "в нынешних условиях странам этого трехстороннего формата крайне важно укрепить координацию по главным международным проблемам, совместно поддерживать мультилатерализм, противостоять протекционизму и углублять сотрудничество в международных делах, чтобы внести важный вклад в поддержание глобального мира".
Он добавил, что такое взаимодействие также может помочь развитию сотрудничества этих стран на двустороннем уровне, а также укрепить их взаимное доверие, и выразил уверенность, "что встреча в Осаке принесет положительные результаты".
Встреча лидеров формата РИК пройдет на полях саммита G20 в Осаке, точные день и время пока не уточняются.
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