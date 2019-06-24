МИД КНР: России, Индии и Китаю нужно совместно противостоять протекционизму

ПЕКИН, 24 июн – РИА Новости. Странам формата РИК на фоне сложной международной ситуации следует совместно противостоять протекционизму, укрепляя взаимное доверие и координацию, заявил помощник главы МИД КНР Чжан Цзюнь.

"Механизм трехсторонних встреч лидеров России, Индии и Китая сохраняет устойчивую динамику развития, в прошлом году на полях саммита "Большой двадцатки" в Аргентине лидеры трех стран также провели встречу. Учитывая нынешнюю международную ситуацию, встреча лидеров трех государств имеет высокую значимость", - заявил Чжан Цзюнь на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, "в нынешних условиях странам этого трехстороннего формата крайне важно укрепить координацию по главным международным проблемам, совместно поддерживать мультилатерализм, противостоять протекционизму и углублять сотрудничество в международных делах, чтобы внести важный вклад в поддержание глобального мира".

Он добавил, что такое взаимодействие также может помочь развитию сотрудничества этих стран на двустороннем уровне, а также укрепить их взаимное доверие, и выразил уверенность, "что встреча в Осаке принесет положительные результаты".