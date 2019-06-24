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РИА Новости

Эквилибрист прошел по канату между небоскребами на Таймс-сквер в Нью-Йорке

05:31
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© РИА Новости / Алан БулкатыАмериканский канатоходец Ник Валленда прошел по канату, натянутому между небоскребами на высоте 25-го этажа над площадью Таймс-сквер в Нью-Йорке
Американский канатоходец Ник Валленда прошел по канату, натянутому между небоскребами на высоте 25-го этажа над площадью Таймс-сквер в Нью-Йорке
© РИА Новости / Алан Булкаты
НЬЮ-ЙОРК, 24 июн - РИА Новости. Рекордсмен книги Гиннесса американский канатоходец Ник Валленда прошел по канату, натянутому между небоскребами на высоте 25-го этажа над площадью Таймс-сквер в Нью-Йорке, передает корреспондент РИА Новости.
Эквилибрист выполнял трюк со своей сестрой Лияной, которая двигалась ему навстречу по тросу длинной 396 метров. На середине пути акробаты встретились, и после того как один перелез через другого, продолжили путь.
С земли за трюком наблюдали сотни туристов и жителей Нью-Йорка.
Как сообщали местные СМИ, это первый трюк Лияны Валленды после несчастного случая в 2017 году. Тогда она в составе группы пыталась побить рекорд Гиннеса и составить пирамиду из пяти человек на канате, но сорвалась и получила множественные переломы.
По данным американских СМИ, власти Нью-Йорка потребовали, чтобы канатоходцы проделали трюк со страховкой.
Ник Валленда, представитель седьмого поколения знаменитой цирковой династии, известен тем, проходил по канату через Ниагарский водопад и Гранд-Каньон.
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