В Сети раскритиковали Роберта Де Ниро, снявшегося в антироссийском ролике

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Пользователи Сети раскритиковали американского актера Роберта Де Ниро, который снялся в антироссийском ролике, обвиняющем президента США Дональда Трампа в "сговоре" с Москвой.
Так, на видео Де Ниро утверждает, что в 2016 году российское правительство "атаковало демократию" Соединенных Штатов. Как заявляют другие знаменитости, также принявшие участие в съемках, Москва развернула "массивную тайную операцию", чтобы "помочь Трампу стать президентом".
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При этом участники съемки ссылаются на доклад спецпрокурора Роберта Мюллера.
"О, кто только не зарабатывает на антироссийской пропаганде! Только ленивый!" — написала Ольга Толпеева.
"У каждого есть шанс промолчать, чтобы не выглядеть идиотом. Но не каждый им пользуется", — отметил Олег Алексеев.
"Тронулся Роберт", — предположил Андрей Третьяков.
"Старички развлекаются…" — отметил Вадим Махов.
"Еще бы Дэнни де Вито (комедийный актер. — Прим. ред.) пригласили для полной репрезентативности", — предложил Павел Гаврилов.
Москва неоднократно отвергала обвинения в "российском вмешательстве" в американские выборы 2016 года. Как заявили в Кремле, в докладе Мюллера, опубликованном в апреле, так и не было представлено аргументированных доказательств.
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