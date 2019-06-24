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РИА Новости

В Сети раскритиковали Роберта Де Ниро, снявшегося в антироссийском ролике

05:19
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоберт Де Ниро
Роберт Де Ниро
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Роберт Де Ниро. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Пользователи Сети раскритиковали американского актера Роберта Де Ниро, который снялся в антироссийском ролике, обвиняющем президента США Дональда Трампа в "сговоре" с Москвой.
Так, на видео Де Ниро утверждает, что в 2016 году российское правительство "атаковало демократию" Соединенных Штатов. Как заявляют другие знаменитости, также принявшие участие в съемках, Москва развернула "массивную тайную операцию", чтобы "помочь Трампу стать президентом".
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При этом участники съемки ссылаются на доклад спецпрокурора Роберта Мюллера.
"О, кто только не зарабатывает на антироссийской пропаганде! Только ленивый!" — написала Ольга Толпеева.
"У каждого есть шанс промолчать, чтобы не выглядеть идиотом. Но не каждый им пользуется", — отметил Олег Алексеев.
"Тронулся Роберт", — предположил Андрей Третьяков.
"Старички развлекаются…" — отметил Вадим Махов.
"Еще бы Дэнни де Вито (комедийный актер. — Прим. ред.) пригласили для полной репрезентативности", — предложил Павел Гаврилов.
Москва неоднократно отвергала обвинения в "российском вмешательстве" в американские выборы 2016 года. Как заявили в Кремле, в докладе Мюллера, опубликованном в апреле, так и не было представлено аргументированных доказательств.
Знак Голливуда
9 февраля 2018, 08:00
"На нас напали!" Голливуд в истерике из-за "вмешательства русских"
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Обсудить 11
СШАРоберт Де НироРоссияВ мире
Популярные комментарии
Седина в голову, а мозгов-то в ней нет!
24 июня, 05:51
vvkoryy
2920012
Играть умного или быть им - две большие разницы.
24 июня, 08:13
kkrasnitzkij.b
1100000
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