В Сети раскритиковали Роберта Де Ниро, снявшегося в антироссийском ролике

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Пользователи Сети раскритиковали американского актера Роберта Де Ниро, который снялся в антироссийском ролике, обвиняющем президента США Дональда Трампа в "сговоре" с Москвой.

Так, на видео Де Ниро утверждает, что в 2016 году российское правительство "атаковало демократию" Соединенных Штатов. Как заявляют другие знаменитости, также принявшие участие в съемках, Москва развернула "массивную тайную операцию", чтобы "помочь Трампу стать президентом".

При этом участники съемки ссылаются на доклад спецпрокурора Роберта Мюллера.

"О, кто только не зарабатывает на антироссийской пропаганде! Только ленивый!" — написала Ольга Толпеева

"У каждого есть шанс промолчать, чтобы не выглядеть идиотом. Но не каждый им пользуется", — отметил Олег Алексеев

"Еще бы Дэнни де Вито (комедийный актер. — Прим. ред.) пригласили для полной репрезентативности", — предложил Павел Гаврилов