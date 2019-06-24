Бюджетных мест в российских вузах станет меньше, пишут СМИ

Студенты в аудитории во время занятий. Архивное фото

Студенты в аудитории во время занятий

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. За пять лет количество бюджетных мест в российских вузах сократится на 17%, пишет газета " За пять лет количество бюджетных мест в российских вузах сократится на 17%, пишет газета " Известия " со ссылкой на прогноз, представленный в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.

В то же время число абитуриентов увеличится на 15%.

Согласно прогнозу числа выпускников школ и иностранных абитуриентов и контрольных цифр приема на бюджетные места по годам до 2024-го, последний показатель в 2017 году составлял 575,7 тысячи мест, потом он вырос до 597,6 тысячи, а к 2019-му снизился до 518,4 тысячи.

При этом, согласно докладу, в 2020 году прогнозируется его снижение на 2% и далее на 4% ежегодно — до 432,4 тысячи бюджетных мест в 2024 году.

В то же время число выпускников школ и иностранных абитуриентов будет расти примерно на 2–5% в год, пишет издание со ссылкой на прогноз правительства.