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РИА Новости

Бюджетных мест в российских вузах станет меньше, пишут СМИ

05:05
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковСтуденты в аудитории во время занятий
Студенты в аудитории во время занятий
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Студенты в аудитории во время занятий. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. За пять лет количество бюджетных мест в российских вузах сократится на 17%, пишет газета "Известия" со ссылкой на прогноз, представленный в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.
В то же время число абитуриентов увеличится на 15%.
Согласно прогнозу числа выпускников школ и иностранных абитуриентов и контрольных цифр приема на бюджетные места по годам до 2024-го, последний показатель в 2017 году составлял 575,7 тысячи мест, потом он вырос до 597,6 тысячи, а к 2019-му снизился до 518,4 тысячи.
При этом, согласно докладу, в 2020 году прогнозируется его снижение на 2% и далее на 4% ежегодно — до 432,4 тысячи бюджетных мест в 2024 году.
В то же время число выпускников школ и иностранных абитуриентов будет расти примерно на 2–5% в год, пишет издание со ссылкой на прогноз правительства.
"В 2019-м их будет 713,8 тысячи человек, а к 2024 году — уже 823,8 тысячи. Таким образом, конкурс на бюджет в среднем составит 1,9 человека на место вместо нынешних 1,4", - говорится в публикации.
Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков на VI Московском международном салоне образования
17 июня, 13:34
Глава Минобрнауки рассказал, будет ли меняться число бюджетных мест в вузах
1075448293
Обсудить 92
РоссияОбщество
Популярные комментарии
Вот это поворот! Ещё недавно, кто-то поговаривал, что число бюджетных мест сокращаться не будет, т. к. это прописано в законе(800мест на 10000 населения). А теперь решили поднять экономику за счёт нас, мол берите кредиты на обучение. Позор такому правительству.
24 июня, 05:32
troshkin73
6040305
А ведь когда-то за обучение в вузе платить не надо было. Профукали ту страну.
24 июня, 05:47
aalzar2008
4210104
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