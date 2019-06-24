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РИА Новости

Число пострадавших при обстреле аэропорта в Абхе выросло до 21 человека

04:54
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© AP Photo / Mosa'ab ElshamyКарета скорой помощи в Саудовской Аравии
Карета скорой помощи в Саудовской Аравии
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
Карета скорой помощи в Саудовской Аравии. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела международного аэропорта в городе Абха на юго-западе Саудовской Аравии возросло до 21, сообщил телеканал "Аль-Арабия".
Ранее сообщалось об одном погибшем и семи пострадавших.
Согласно информации телеканала, среди пострадавших, в числе которых три женщины и двое детей, граждане Саудовской Аравии, Индии, Египта и Бангладеш. Все пострадавшие были доставлены в больницу.
Хуситы через подконтрольный им телеканал "Аль-Масира" ранее сообщили, что в воскресенье нанесли удары с помощью беспилотников по аэропортам в саудовских городах Абха и Джизан, которые находятся недалеко от границы с Йеменом.
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности, об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.
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