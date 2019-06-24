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РИА Новости

В Мексике консула Никарагуа задержали за перевозку нелегальных мигрантов

04:45
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МЕХИКО, 24 июн – РИА Новости. Консула Никарагуа в мексиканском городе Тапачула задержали в воскресенье в штате Оахака при попытке провезти трех нелегальных кубинских мигрантов, сообщает Национальный институт миграции латиноамериканской страны.
По данным института, машина консула Намибии дель Сокорро Фуэнтес Гонсалес была задержана при проверке на посту в городе Сан-Педро-Тапанатепек. Оказавшиеся в машине пассажиры – двое мужчин и женщина – были идентифицированы как граждане Кубы, не имеющие легального основания для пребывания в Мексике. Они были доставлены в миграционные органы для последующего возвращения на родину.
Ситуация же с никарагуанским консулом оказалась весьма сложной. Как выявило расследование, она является диппредставителем Никарагуа в Тапачуле с 2013 года, однако ее дипломатическая виза закончилась еще в марте 2017 года. При этом свою аккредитацию перед МИД Мексики Фуэнтес Гонсалес сохранила.
Институт миграции Мексики отмечает, что консул имеет дипломатическую неприкосновенность при выполнении своих обязанностей, однако она утрачивается в случае доказательства участия в действиях, выходящих за рамки закона. При этом наличие действующей дипломатической визы является зоной ответственности именно самого консула.
В сложившейся ситуации миграционные власти Мексики приняли решение передать никарагуанского представителя в генеральную прокуратуру страны для дальнейшего выяснения обстоятельств дела.
При этом после опубликования новости о задержании Фуэнтес Гонсалес с заявлением  выступило МВД Никарагуа. Согласно коммюнике ведомства, она была снята с должности за допущенные нарушения в работе еще 6 февраля 2019 года, а 10 февраля была уведомлена об этом. Однако Фуэнтес Гонсалес так и не сдала своих дипломатических документов, мотивируя это тем, что они якобы были украдены.
Никарагуанские власти также уведомили Мексику, что их бывшая сотрудница не имеет дипломатического статуса, а значит, в отношении нее могут быть применены соответствующие законы латиноамериканской страны.
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