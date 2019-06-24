В США скончался один из создателей рок-н-ролла Дейв Бартоломью

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Новом Орлеане (Луизиана) скончался композитор и автор песен, один из создателей рок-н-ролла Дейв Бартоломью, сообщает издание Deadline . В Новом Орлеане (Луизиана) скончался композитор и автор песен, один из создателей рок-н-ролла Дейв Бартоломью, сообщает издание

Музыканту было сто лет, он умер в больнице.

Бартоломью родился в 1918 году, с юных лет увлекался музыкой и играл в нескольких музыкальных группах. После войны принял активное участие в развитии рок-н-ролла в Новом Орлеане.

Композитор сотрудничал со множеством известных музыкантов, в том числе Чаком Берри и Фэтс Домино. Вместе они записали несколько песен, которые приобрели мировую славу, среди них The Fat Man, I'm Walkin и Blue Monday.