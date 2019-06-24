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РИА Новости
Культура

В США скончался один из создателей рок-н-ролла Дейв Бартоломью

04:19
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CC BY-SA 2.0 / Klaus Hiltscher / Музыкант Дейв Бартоломью
Музыкант Дейв Бартоломью
CC BY-SA 2.0 / Klaus Hiltscher /
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Новом Орлеане (Луизиана) скончался композитор и автор песен, один из создателей рок-н-ролла Дейв Бартоломью, сообщает издание Deadline.
Музыканту было сто лет, он умер в больнице.
Бартоломью родился в 1918 году, с юных лет увлекался музыкой и играл в нескольких музыкальных группах. После войны принял активное участие в развитии рок-н-ролла в Новом Орлеане.
Композитор сотрудничал со множеством известных музыкантов, в том числе Чаком Берри и Фэтс Домино. Вместе они записали несколько песен, которые приобрели мировую славу, среди них The Fat Man, I'm Walkin и Blue Monday.
Бартоломью включен в Зал славы рок-н-ролла и Зал славы авторов песен.
CC0 / Hugo van Gelderen / Anefo / Музыкант Дейв Бартоломью
Музыкант Дейв Бартоломью
CC0 / Hugo van Gelderen / Anefo /
Музыкант Дейв Бартоломью
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КультураСША
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