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РИА Новости
Культура

СМИ назвали причину смерти актера Андрея Харитонова

04:16
328541
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Андрей Харитонов
Актер Андрей Харитонов
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актер Андрей Харитонов. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Причиной смерти актера Андрея Харитонова стал рак желудка, сообщает "Пятый канал".
Отмечается, что Харитонов боролся с заболеванием последние несколько лет. Актер перенес шесть операций, однако справиться с болезнью ему так и не удалось.
О смерти Харитонова 23 июня на 60-м году жизни ранее сообщил режиссер Виталий Манский. Позднее данную информацию в фейсбуке подтвердила супруга актера Ольга Смирягина. По ее словам, Харитонова похоронят в Киеве.
Наиболее известной работой артиста стала роль Артура Бертона в фильме "Овод", вышедшем на экраны в 1980 году.
Андрей Харитонов в роли Хоакина Мурьеты на съемках фильма Звезда и смерть Хоакина Мурьеты
03:40
Биография Андрея Харитонова
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Обсудить 1
КультураРоссия
Популярные комментарии
Кто не помнит, кто это, пересмотрите "Овод" 1980 года, советский замечательный фильм, и всмотритесь в лицо Артура Бертона, там вы увидите молодого Андрея Харитон​​ого.
24 июня, 05:34
Себекхотеп III
2500200
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