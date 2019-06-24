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РИА Новости

Глава Мексики продаст президентский дом на курорте для помощи бедным

04:09
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© AP Photo / Marco UgarteАндрес Мануэль Лопес Обрадор
Андрес Мануэль Лопес Обрадор
© AP Photo / Marco Ugarte
Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Архивное фото
МЕХИКО, 24 июн – РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор объявил в воскресенье о предстоящей продаже дома для отдыха глав государства на острове Косумель в штате Кинтана-Роо, чтобы оказать помощь беднякам этого штата.
"Я хорошо изучу все, что связано с президентским домом Casa Maya на Косумеле, потому что он будет продан, а деньги пойдут на нужды бедных Кинтана-Роо", - заявил Лопес Обрадор, выступая в городе Плайя-дель-Кармен.
Между тем в воскресенье в Мексике состоялся аукцион по продаже домов, которые принадлежали ранее наркоторговцам. Как сообщает служба управления и отчуждения имущества минфина латиноамериканской страны, во время публичных торгов были реализованы девять из выставленных на продажу 27 резиденций наркобаронов, за которые государство выручило 56,6 миллиона песо (почти 3 миллиона долларов).
Большая часть этих средств также будет направлена на помощь беднякам, в этот раз штата Герреро.
Марк Цукерберг
19 июня, 02:08
Мексика пригласила Цукерберга помочь обеспечить интернетом бедное население
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Андрес Мануэль Лопес ОбрадорМексикаВ мире
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