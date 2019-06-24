Глава Мексики продаст президентский дом на курорте для помощи бедным

МЕХИКО, 24 июн – РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор объявил в воскресенье о предстоящей продаже дома для отдыха глав государства на острове Косумель в штате Кинтана-Роо, чтобы оказать помощь беднякам этого штата.

"Я хорошо изучу все, что связано с президентским домом Casa Maya на Косумеле, потому что он будет продан, а деньги пойдут на нужды бедных Кинтана-Роо", - заявил Лопес Обрадор, выступая в городе Плайя-дель-Кармен.

Между тем в воскресенье в Мексике состоялся аукцион по продаже домов, которые принадлежали ранее наркоторговцам. Как сообщает служба управления и отчуждения имущества минфина латиноамериканской страны, во время публичных торгов были реализованы девять из выставленных на продажу 27 резиденций наркобаронов, за которые государство выручило 56,6 миллиона песо (почти 3 миллиона долларов).