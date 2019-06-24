Число жертв обрушения строящегося здания в Камбодже выросло до 24 человек

Ранее сообщалось о гибели 17 человек, еще 24 человека пострадали в результате обрушения строящегося здания в провинции Преа-Сиануквиль на юге Камбоджи. Полиция заявляла, что обрушение произошло около 05.00 (01.00 мск).

Издание сообщает, что работы по поиску других возможных жертв продолжаются круглосуточно, поскольку считается, что в здании могло быть до 60 человек, которые жили там, пока строились верхние этажи. На место прибыл премьер Хун Сен.