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РИА Новости

Ученый рассказал, как погода влияет на перевозку белух из "китовой тюрьмы"

03:44
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБелухи в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
Белухи в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 24 июн – РИА Новости. Жара спала на пути первой партии косаток и белух из "китовой тюрьмы", которую везут выпускать в Охотское море, животные ведут себя спокойно, сообщил РИА Новости представитель Тихоокеанского филиала НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
В четверг первую партию из двух косаток и шести белух на машинах доставили из Приморья в Хабаровск. Здесь транспортировочные ванны с животными перегрузили на речное судно, которое в понедельник доставит их на побережье Охотского моря. Всех животных выпустят до октября.
"Третий день пути на судне по реке Амур с двумя косатками и шестью белухами проходит благополучно. Солнце и жаркая погода сменились ветром и снижением температуры, что является крайне благоприятным условием для животных. Они ведут себя спокойно, дыхание ровное, признаков стресса не наблюдается", - сказал собеседник.
Косатка в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края. Архивное фото
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Косатки из "китовой тюрьмы" спокойно переносят путешествие по Амуру
По его словам, температура воды в транспортировочных ваннах комфортная для животных - 17-18 градусов. Ветеринары постоянно контролируют состояние косаток и белух. Уже пройдены свыше 500 километров пути от Хабаровска.
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток – все они оказались детенышами - и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже 3 белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Президент РФ Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средней в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
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