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РИА Новости

Кизлярский завод предложил ограничить в РФ госзакупки импортного коньяка

03:56
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© Depositphotos / SonyachnyКоньяк
Коньяк
© Depositphotos / Sonyachny
Коньяк. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Кизлярский коньячный завод считает целесообразным ограничить в России государственные закупки импортного коньяка и работает над соответствующим предложением, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия Евгений Дружинин.
Правительство России в конце мая опубликовало постановление, расширяющее перечень продуктов, происходящих из иностранных государств, госзакупки которых ограничены. Согласно документу, с 1 июля 2019 года будут ограничены закупки импортного вина, а также игристого, ликерного и фруктового вина для государственных и муниципальных нужд.
По мнению гендиректора Кизлярского коньячного завода, госзакупки зарубежного коньяка также следует ограничить. "Мы уже работаем над таким предложением. Обеспечить потребности госучреждений мы сможем", - указал Дружинин.
В свою очередь в пресс-службе Минсельхоза России сообщили РИА Новости, что не получали этой инициативы. "Ее рассмотрение не осуществлялось", - добавили в министерстве.
Кизлярский коньячный завод - один из крупнейших в России производителей коньяка. Предприятие располагается в Дагестане, датой его основания считается 1885 год, когда в Москву из Кизляра была вывезена первая партия напитка. Завод состоит из трех площадок общей площадью 15 гектаров, осуществляет полный цикл производства.
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