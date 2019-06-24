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РИА Новости

В Словакии МиГ-29 поднялись в воздух из-за проблем у пассажирского лайнера

03:31
20192
© РИА Новости / Владимир СергеевСамолет Airbus A320 на фоне растущей Луны
Самолет Airbus A320 на фоне растущей Луны
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пассажирский лайнер Airbus A320 Милан - Харьков итальянского лоукостера Ernest перестал отвечать на запросы авиадиспетчеров, и на перехват были подняты два истребителя МиГ-29 военно-воздушных сил Словакии, через некоторое время связь удалось наладить, сообщает специализированный портал Airlive.
Два МиГ-29 вылетели с авиабазы "Слиач", в окрестностях городов Рожнява и Кошице были слышны хлопки после преодоления истребителями сверхзвукового барьера, сообщает портал.
По данным Airlive, когда связь была восстановлена, и самолет продолжил полет без сопровождения.
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