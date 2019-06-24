В Словакии МиГ-29 поднялись в воздух из-за проблем у пассажирского лайнера

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пассажирский лайнер Airbus A320 Милан - Харьков итальянского лоукостера Ernest перестал отвечать на запросы авиадиспетчеров, и на перехват были подняты два истребителя МиГ-29 военно-воздушных сил Словакии, через некоторое время связь удалось наладить, сообщает специализированный портал Airlive.
Два МиГ-29 вылетели с авиабазы "Слиач", в окрестностях городов Рожнява и Кошице были слышны хлопки после преодоления истребителями сверхзвукового барьера, сообщает портал.
По данным Airlive, когда связь была восстановлена, и самолет продолжил полет без сопровождения.