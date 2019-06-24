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РИА Новости

Врач рассказал, чем могут быть опасны яблоки и груши для аллергиков

03:14
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСбор урожая яблок
Сбор урожая яблок
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Сбор урожая яблок . Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Яблоки, груши, фрукты с косточками и лесные орехи могут быть опасны для людей, страдающих аллергией на пыльцу, так как эти продукты провоцируют перекрестную аллергию и вызывают оральный синдром, сообщила заведующая консультативно-диагностическим отделением аллергологии и иммунологии центра аллергологии и иммунологии городской клинической больницы №52 Москвы Елена Бобрикова.
"Перекрестная аллергия — это возникновение иммунного ответа на сходные по строению молекулы других органических веществ. Основа такой реакции — наличие в двух аллергенах однотипных белковых молекул, запускающих аллергическую реакцию. Выглядит это так, как будто организм "путает" совершенно разные по качеству продукты, реагируя​ на них одинаково", - сообщила Бобрикова РИА Новости.
Врач отмечает, что самая распространенная группа перекрестных аллергенов - "береза – яблоко и другие косточковые". По ее словам, ​70 % людей, имеющих аллергию на пыльцу березы, реагируют также на яблоки, груши, черешню, вишню, сливы, персики, лесные орехи. В начале лета наблюдается первый пик сезонной перекрестной аллергии, уже к концу лета, когда зацветут сорные травы (полынь), у аллергиков появятся перекрестные реакции на цитрусовые, семена подсолнечника и лекарственные травы (ромашка, календула, череда, мать-и-мачеха).
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"Частым симптомом перекрестной аллергии является​ зуд в полости рта, отек языка и гортани – так называемый оральный синдром. Симптомы появляются внезапно в процессе приема пищи, исчезают самостоятельно через некоторое время. Однако бывают случаи, когда развиваются системные реакции, и тогда может потребоваться экстренная медицинская помощь", - отметила аллерголог.
Кроме того, наиболее высокоаллергенными продуктами являются экзотические овощи и фрукты. Вместе с тем врач рекомендует с осторожностью относиться к фруктам и ягодам красного и оранжевого цвета – мандаринам, апельсинам, клубнике, винограду.
Врач рекомендует при первых симптомах аллергии прекратить употреблять аллергенный продукт или другие, способные вызвать перекрестную аллергию. Для снятия аллергической реакции Бобрикова рекомендует применять антигистаминные препараты, желательно второго поколения — с минимумом побочных эффектов.
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"Ведущие симптомы, при которых необходима консультация врача: высыпания на коже в виде красных пятен или мелкой сыпи, зуд, слезотечение и заложенность носа без признаков инфекционного заболевания; затрудненное, учащенное, шумное дыхание; быстро нарастающие отеки лица, шеи, рук", - напомнила аллерголог.
Врач предупредила, что в случае внезапного падения артериального давления, коллапса в сочетании с хотя бы одним из вышеописанных симптомов или без них необходимо срочно вызвать скорую помощь или обратиться в ближайшее медицинское учреждение для получения экстренной помощи. По словам Бобриковой, такие симптомы могут  быть проявлением анафилаксии, опасной для жизни.
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