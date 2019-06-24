В России назвали условие для сохранения транзита газа через Украину

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Россия готова сохранить транзит газа через Украину при справедливом урегулировании споров между "Газпромом" и "Нафтогазом", сообщил первый замруководителя аппарата правительства Сергей Приходько.

Он подчеркнул, что российская сторона, учитывая рост спроса в Европе на энергоносители, выступает за диверсификацию маршрутов поставок за счет использования новой и уже существующей инфраструктуры.

При этом Приходько напомнил, что строящийся "Северный поток — 2" — это сугубо экономический проект, а его концепция не предусматривает прекращения транзита по действующим маршрутам.

"Это касается как Украины, так и других стран. Российская сторона неоднократно заявляла о готовности сохранить транзит газа через украинскую ГТС на взаимоприемлемых условиях после 2019 года", — отметил Приходько.

Обсуждение нового контракта на транзит газа

Контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце этого года. Переговоры о новом договоре Москва и Киев ведут в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии.

Последний раунд консультаций прошел в январе в Брюсселе, однако конкретных договоренностей стороны не достигли.

Однако ЕК сделала предложение по будущему контракту: он должен быть подписан на срок более десяти лет, его объемы — быть привлекательными, в том числе для инвесторов, которых будут приглашать для модернизации украинской ГТС.