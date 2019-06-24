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РИА Новости

В России назвали условие для сохранения транзита газа через Украину

03:13
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция в Закарпатской области Украины
Газокомпрессорная станция в Закарпатской области Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Газокомпрессорная станция в Закарпатской области Украины. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Россия готова сохранить транзит газа через Украину при справедливом урегулировании споров между "Газпромом" и "Нафтогазом", сообщил первый замруководителя аппарата правительства Сергей Приходько.
Он подчеркнул, что российская сторона, учитывая рост спроса в Европе на энергоносители, выступает за диверсификацию маршрутов поставок за счет использования новой и уже существующей инфраструктуры.
При этом Приходько напомнил, что строящийся "Северный поток — 2" — это сугубо экономический проект, а его концепция не предусматривает прекращения транзита по действующим маршрутам.
"Это касается как Украины, так и других стран. Российская сторона неоднократно заявляла о готовности сохранить транзит газа через украинскую ГТС на взаимоприемлемых условиях после 2019 года", — отметил Приходько.
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Обсуждение нового контракта на транзит газа

Контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце этого года. Переговоры о новом договоре Москва и Киев ведут в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии.
Последний раунд консультаций прошел в январе в Брюсселе, однако конкретных договоренностей стороны не достигли.
Однако ЕК сделала предложение по будущему контракту: он должен быть подписан на срок более десяти лет, его объемы — быть привлекательными, в том числе для инвесторов, которых будут приглашать для модернизации украинской ГТС.
Российские власти, в свою очередь, многократно отмечали готовность продолжать транзит голубого топлива при условии конкурентоспособности украинской газотранспортной системы.
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Обсудить 56
ГазпромСергей ПриходькоРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
украина - это крайне ненадежный транзитер природного газа. Они живут по принципу: "На зло бабушке уши отморожу". На зло России они могут своровать газ для европейских потребителей, чтобы создать проблемы РОссии (как это было при Ющенко). Поэтому необходимо обойти украину газом, построив газопровод в обход. Ну а когда российский газ перестанет идти через украинскую территорию, можно будет развернуть там полномасштабный военный конфликт (Россию уже ничего не будет сдерживать от полномасштабной помощи ЛДНР по Сирийскому сценарию).
24 июня, 03:37
Александр Назаров
245251017
СМИ-работают!Ресурс пишет статью,тролли с либеральным подтекстом,хают "Россию" и который год,хают газификацию и даже не удосуживаются зайти на сайт "Газпрома" и почитать,что сделано и что в проекте!Могу много написать,только толку,крайними окажутся "Губернаторы" и фирмы,которые выигрывают тендеры на протяжку газа!По поводу "Украины" и транзита и писать желания нет,обрыдло!Временный договор до впуска в эксплуатацию основных потоков и пусть живут как хотят!Пусть у "Словакии" и дальше закупают "Газпромовский" газ,зачем им рушить такие схемы!Их доят свои же,а у них "Россия" виновата!Диагноз!
24 июня, 10:09
Evgeny Fugaev
21500000
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