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РИА Новости

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе

03:12
138532
© РИА Новости / Рамиль СитдиковСотрудники в офисе. Архивное фото
Сотрудники в офисе. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Почти половина россиян (48%) не поддерживают предложение по возможному сокращению рабочей недели до четырёх дней, свидетельствует опрос ВЦИОМ.
Премьер России Дмитрий Медведев заявил в ходе выступления на Международной конференции труда, что не исключает перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю как основу социально-трудового контракта.
По данным исследования, 48% респондентов не поддерживают идею о рабочей четырёхдневке. К такому переходу положительно отнеслись бы около трети опрошенных (29%). Ещё 17% заявили, что им все равно, а 6% - затруднились ответить.
Среди тех, кто поддерживает предложение по сокращению рабочей недели, в основном жители Москвы и Санкт-Петербурга (36%), других городов-миллионников (34%), а также 25-34-летние граждане (39%).
Сотрудник в офисе
03:07
ВЦИОМ выяснил, как возможное сокращение рабочей недели повлияет на россиян
Из респондентов, которые, наоборот, не приветствуют данную инициативу, больше жителей небольших населённых пунктов в 100-500 тысяч человек (52%), а также городов с населением 500-950 тысяч человек (50%), и опрошенные 60 лет и старше (58%).
По словам генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова, перспектива радикального — на 20% — сокращения рабочей недели пока скорее пугает, чем привлекает россиян.
"Страхи в основном связаны с вероятным сокращением получаемого дохода, что критично прежде всего для самых бедных и уязвимых слоев населения — пенсионеров и селян. Сторонники сокращения рабочей недели, напротив, рассчитывают более продуктивно использовать высвободившееся время и благодаря ему улучшить баланс между работой, отдыхом и личной жизнью", -сказал Фёдоров, слова которого приводятся в пресс-релизе к опросу ВЦИОМ.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 13 июня 2019 года. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Владимир Гутенев
11 июня, 16:34
Депутат раскритиковал идею о сокращении рабочей недели
19950151239702
Обсудить 305
"Общественные мнения"ВЦИОМРоссияОбщество
Популярные комментарии
Все просто: тем кто поддерживает сократить, а тем кто нет - продлить!
24 июня, 04:21
Павел Верещагин
1884021322
Не доверяю я вциом. Совсем не доверяю.
24 июня, 04:32
Антон Кузьмин
221720010
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