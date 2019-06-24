ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Почти половина россиян (48%) не поддерживают предложение по возможному сокращению рабочей недели до четырёх дней, свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Премьер России Дмитрий Медведев заявил в ходе выступления на Международной конференции труда, что не исключает перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю как основу социально-трудового контракта.

По данным исследования, 48% респондентов не поддерживают идею о рабочей четырёхдневке. К такому переходу положительно отнеслись бы около трети опрошенных (29%). Ещё 17% заявили, что им все равно, а 6% - затруднились ответить.

Среди тех, кто поддерживает предложение по сокращению рабочей недели, в основном жители Москвы и Санкт-Петербурга (36%), других городов-миллионников (34%), а также 25-34-летние граждане (39%).

Из респондентов, которые, наоборот, не приветствуют данную инициативу, больше жителей небольших населённых пунктов в 100-500 тысяч человек (52%), а также городов с населением 500-950 тысяч человек (50%), и опрошенные 60 лет и старше (58%).

По словам генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова, перспектива радикального — на 20% — сокращения рабочей недели пока скорее пугает, чем привлекает россиян.

"Страхи в основном связаны с вероятным сокращением получаемого дохода, что критично прежде всего для самых бедных и уязвимых слоев населения — пенсионеров и селян. Сторонники сокращения рабочей недели, напротив, рассчитывают более продуктивно использовать высвободившееся время и благодаря ему улучшить баланс между работой, отдыхом и личной жизнью", -сказал Фёдоров, слова которого приводятся в пресс-релизе к опросу ВЦИОМ.