ВЦИОМ выяснил, как возможное сокращение рабочей недели повлияет на россиян

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Большинство россиян (82%) согласны с мнением, что сокращение рабочей недели приведёт к снижению зарплат, при этом 42% солидарны с утверждением, что четырёхдневка позволит улучшить здоровье, свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Премьер России Дмитрий Медведев заявил в ходе выступления на Международной конференции труда, что не исключает перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю как основу социально-трудового контракта.

По данным опроса, возможные преимущества четырехдневки заключаются в улучшении здоровья, увеличении продолжительности жизни и возможности нормально отдохнуть (22%). Ещё одним плюсом короткой недели 17% назвали возможность больше времени проводить с семьёй и детьми.

При этом с утверждением, что сокращение рабочей недели позволит улучшить здоровье, согласились 42%. Противоположный ответ дали 53%. Остальные затруднились ответить.

Отрицательные стороны сокращения рабочей недели россияне связывают, прежде всего, со снижением заработной платы и общего уровня жизни, ростом цен (43%), процветанием различных социальных болезней, таких как алкоголизм или наркомания (14%).

На вопрос интервьюера, согласны ли вы с мнением, что при переходе к четырехдневке зарплаты будут снижены, 82% ответили утвердительно. Не согласны с этим 15% наших сограждан. Ещё 3% затруднились ответить.