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РИА Новости

ВЦИОМ выяснил, как возможное сокращение рабочей недели повлияет на россиян

03:07
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудник в офисе
Сотрудник в офисе
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сотрудник в офисе. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Большинство россиян (82%) согласны с мнением, что сокращение рабочей недели приведёт к снижению зарплат, при этом 42% солидарны с утверждением, что четырёхдневка позволит улучшить здоровье, свидетельствует опрос ВЦИОМ.
Премьер России Дмитрий Медведев заявил в ходе выступления на Международной конференции труда, что не исключает перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю как основу социально-трудового контракта.
По данным опроса, возможные преимущества четырехдневки заключаются в улучшении здоровья, увеличении продолжительности жизни и возможности нормально отдохнуть (22%). Ещё одним плюсом короткой недели 17% назвали возможность больше времени проводить с семьёй и детьми.
При этом с утверждением, что сокращение рабочей недели позволит улучшить здоровье, согласились 42%. Противоположный ответ дали 53%. Остальные затруднились ответить.
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Отрицательные стороны сокращения рабочей недели россияне связывают, прежде всего, со снижением заработной платы и общего уровня жизни, ростом цен (43%), процветанием различных социальных болезней, таких как алкоголизм или наркомания (14%).
На вопрос интервьюера, согласны ли вы с мнением, что при переходе к четырехдневке зарплаты будут снижены, 82% ответили утвердительно. Не согласны с этим 15% наших сограждан. Ещё 3% затруднились ответить.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 13 июня 2019 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Наталья Починок
11 июня, 17:22
Вопрос сокращения рабочей недели не стоит на повестке дня, заявили в ОП
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"Общественные мнения"ВЦИОМРоссияОбщество
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