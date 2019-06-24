В России создали собственную вакцину от полиомиелита

"Мы надеемся, что в ближайшее время она будет выведена на российский рынок. <...> Сейчас у нас практически все вакцины, которые закупаются за федеральные деньги для обеспечения нацкалендаря — отечественные, за исключением инактивированной вакцины против полиомиелита", — рассказала Попова РИА Новости.