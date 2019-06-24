В России создали собственную вакцину от полиомиелита

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Российские ученые создали собственную вакцину от полиомиелита, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Препарат проходит клинические испытания.
"Мы надеемся, что в ближайшее время она будет выведена на российский рынок. <...> Сейчас у нас практически все вакцины, которые закупаются за федеральные деньги для обеспечения нацкалендаря — отечественные, за исключением инактивированной вакцины против полиомиелита", — рассказала Попова РИА Новости.
По ее словам, перед российскими учеными также стоит задача создавать вакцины, защищающие сразу против нескольких инфекций
"У нас есть большой исторический опыт создания подобных вакцин — есть вакцина против дифтерии, коклюша и столбняка, в России она используется уже очень давно и дает прекрасный результат", — пояснила собеседница агентства.
Кроме того, как рассказала Попова, российская вакцина против кори, которая используется сейчас, дает очень хороший иммунитет, в результате на сегодня у России самая низкая заболеваемость корью.