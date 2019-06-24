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РИА Новости

Россия увеличила стоимость полета на "Союзе" для астронавтов НАСА

03:02
15578
© NASA / Nick HagueКорабль "Союз" пристыкованный к МКС
Корабль Союз пристыкованный к МКС
© NASA / Nick Hague
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Россия увеличила стоимость полета на российских кораблях "Союз" к Международной космической станции для астронавтов NASA, говорится в отчете счетной палаты США.
Согласно документу, в 2015 году NASA заплатило по контракту с "Роскосмосом" около 82 миллионов долларов за одно место на "Союзе". Теперь же, по словам представителей программы коммерческих пилотируемых полетов, цена увеличилась на пять процентов, в соответствии с инфляцией. При этом конкретная сумма не называется.
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Согласно информации, опубликованной на сайте NASA в марте, бюджет Космического агентства на 2020-й финансовый год предполагает возможность заключения контракта с "Роскосмосом" на приобретение двух мест на "Союзах" для доставки американских астронавтов на МКС осенью этого года и весной 2020-го.
В NASA это объяснили тем, что во время испытательных полетов новых американских пилотируемых кораблей Crew Dragon от компании SpaceX и Starliner от Boeing могут возникнуть проблемы, которые приведут к отсутствию на МКС астронавта NASA, поддерживающего работоспособность американского сегмента станции.
Эскиз космического корабля Crew Dragon
Вчера, 01:03
Источник назвал дату запуска первого корабля Crew Dragon с экипажем к МКС
В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого экипажи на МКС доставляют только российские корабли "Союз".
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КосмосРоскосмосНАСАРоссияСШАРИА Наука
Популярные комментарии
Надо было в два раза увеличить ценник и заявить, что в связи санкциями расходы увеличились.
24 июня, 05:31
ffamgeo
7740006
Рогозин лучше бы делом занялся чем ценики на все забирать,что нового в роскосмосе произошло при этом главе?
24 июня, 04:35
SSch.shurikov
8010040
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