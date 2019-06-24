Россия увеличила стоимость полета на "Союзе" для астронавтов НАСА

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Россия увеличила стоимость полета на российских кораблях "Союз" к Международной космической станции для астронавтов NASA, говорится в отчете счетной палаты США.

Согласно документу, в 2015 году NASA заплатило по контракту с "Роскосмосом" около 82 миллионов долларов за одно место на "Союзе". Теперь же, по словам представителей программы коммерческих пилотируемых полетов, цена увеличилась на пять процентов, в соответствии с инфляцией. При этом конкретная сумма не называется.

Согласно информации, опубликованной на сайте NASA в марте, бюджет Космического агентства на 2020-й финансовый год предполагает возможность заключения контракта с "Роскосмосом" на приобретение двух мест на "Союзах" для доставки американских астронавтов на МКС осенью этого года и весной 2020-го.

В NASA это объяснили тем, что во время испытательных полетов новых американских пилотируемых кораблей Crew Dragon от компании SpaceX и Starliner от Boeing могут возникнуть проблемы, которые приведут к отсутствию на МКС астронавта NASA, поддерживающего работоспособность американского сегмента станции.