Минобороны примет на вооружение новейший ЗРК "Сосна"

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Минобороны по итогам испытаний решило принять на вооружение новейший зенитно-ракетный комплекс "Сосна", сообщили РИА Новости в холдинге "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех).

Поставка машин запланирована на 2022 год.

О ЗРК

"Сосна" — зенитно-ракетный комплекс ближнего радиуса действия для защиты от нападений с воздуха в любых видах боя, в том числе во время марша.

Как рассказал РИА Новости управляющий директор предприятия-разработчика данной системы КБ Точмаш имени Нудельмана Валерий Макеев, ЗРК отличается высокой эффективностью и точностью поражения средств воздушного нападения, высокой живучестью на поле боя, а также полной автоматизацией процесса боевой работы и предельно малым временем реакции.

Кроме того, комплекс обладает рекордной дальностью поражения среди отечественных и зарубежных комплексов с лазерно-лучевой системой наведения.