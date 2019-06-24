Минобороны примет на вооружение новейший ЗРК "Сосна"

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Минобороны по итогам испытаний решило принять на вооружение новейший зенитно-ракетный комплекс "Сосна", сообщили РИА Новости в холдинге "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех).
Поставка машин запланирована на 2022 год.
О ЗРК
"Сосна" — зенитно-ракетный комплекс ближнего радиуса действия для защиты от нападений с воздуха в любых видах боя, в том числе во время марша.
Как рассказал РИА Новости управляющий директор предприятия-разработчика данной системы КБ Точмаш имени Нудельмана Валерий Макеев, ЗРК отличается высокой эффективностью и точностью поражения средств воздушного нападения, высокой живучестью на поле боя, а также полной автоматизацией процесса боевой работы и предельно малым временем реакции.
Кроме того, комплекс обладает рекордной дальностью поражения среди отечественных и зарубежных комплексов с лазерно-лучевой системой наведения.
Его впервые представили на "Армия-2018", а в этом году на форуме покажут его усовершенствованную версию.
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