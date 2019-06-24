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РИА Новости

НАСА подтвердило обнаружение метана на Марсе

02:45
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© NASA / JPL-Caltech/MSSSМарс
Марс
© NASA / JPL-Caltech/MSSS
Марс. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Национальное управление США по исследованию космического пространства (НАСА) на своем сайте подтвердило обнаружение метана в атмосфере Марса, следует из заявления организации.
Ранее со ссылкой на газету New York Times сообщалось, что марсоход НАСА в ходе измерений в среду обнаружил поразительно высокий объем метана в атмосфере планеты. Он получил инструкции из центра проводить дальнейшие замеры. По информации газеты, результаты этих наблюдений, как ожидается, будут на Земле в понедельник. Таким образом, находка может свидетельствовать о существовании микроорганизмов на планете.
"На этой неделе марсоход НАСА Curiosity сделал удивительное открытие: самое большое количество метана за время измерений во время этой миссии, - около 21 миллиардных долей. Одна миллиардная доля означает, что если взять объем воздуха на Марсе, одну миллиардную часть объема воздуха составит метан", - говорится в сообщении на сайте НАСА.
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Отмечается также, что "жизнь микроорганизмов является важным источником метана на Земле, но метан также может быть создан в результате взаимодействия между камнями и водой".
Специалисты НАСА подчеркнули, что у марсохода нет оборудования для определения источника метана, и пока что нельзя установить, был ли у него биологическое или геологическое происхождение и "древний" он или же "современный".
Также отмечается, что команда Curiosity обнаруживала метан много раз в течение миссии. Согласно предыдущим записям, фоновые уровни газа поднимались и падали сезонно. Кроме того, фиксировались внезапные всплески метана, но у команды специалистов очень мало информации по этому поводу.
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В 2014 году НАСА сообщило, что марсоход Curiosity обнаружил на поверхности Красной планеты органические соединения и метан. Прибор SAM (Sample Analysis on Mars) на борту ровера выявил временный всплеск метана, который, как предположили ученые, может свидетельствовать о локализованном источнике газа биологического или небиологического происхождения на поверхности планеты. Продлившиеся исследования позволили сделать вывод, что концентрация метана в атмосфере Марса увеличивается во время теплого летнего периода и значительно сокращается холодной зимой.
Curiosity совершил в 2012 году посадку в районе марсианского кратера Гейл, в котором хорошо просматриваются глубинные слои марсианского грунта, раскрывающие геологическую историю планеты. Основными задачами миссии Curiosity на Марсе является проведение детальных геологических и геохимических исследований, изучение атмосферы и климата планеты, поиск воды или следов ее присутствия, органических веществ. Эти данные помогут определить, был ли когда-то Марс пригоден для жизни и есть ли на нем места, пригодные для жизни сейчас.
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КосмосНАСАСШАРИА Наука
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