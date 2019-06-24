В США нашли тела россиянки и ее двоих детей

ВАШИНГТОН, 24 июн — РИА Новости. Переехавшую в США россиянку Аллу Аушеву и ее детей обнаружили мертвыми в нью-йоркском районе Статен-Айленд. Об этом сообщила The New York Post . Переехавшую в США россиянку Аллу Аушеву и ее детей обнаружили мертвыми в нью-йоркском районе Статен-Айленд. Об этом сообщила

Аушева переехала в Соединенные Штаты в 2011 году, выиграв грин-карту в лотерею. Она поступила на службу в Национальную гвардию, после чего ее перевели в ВВС. В 2012-м женщина получила американское гражданство.

Согласно сообщению на сайте городской полиции, в субботу утром по звонку в службу 911 к ее дому выехал наряд.

Полицейские обнаружили "заполненное дымом жилье" и вызвали пожарных. Огонь устранили, после чего в квартире нашли тела 37-летней россиянки и ее детей двух и трет лет.

Аушева лежала на кровати лицом вниз с серьезными травмами головы и лица, у детей зафиксировали признаки утопления.

Полиция задержала сожителя покойной и отца погибших детей — 36-летнего Шона Уолкера, он шел по шоссе с мобильным телефоном и удостоверением личности Аушевой в руках.

Мужчине предъявили обвинения в убийстве, непредумышленном убийстве, поджоге и незаконном владении оружием.

Известно также, что его уже обвиняли в домашнем насилии: в декабре Уолкера задерживали после того, как он ударил Аушеву. По данным СМИ, он обвинял ее в изменах.