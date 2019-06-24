Пушков оценил призыв Саакашвили "заменить" российских туристов в Грузии

МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, призвавшего украинцев проводить отпуск на его родине вместо россиян.

Саакашвили выступил с обращением к жителям Украины, комментируя запрет на полеты российским авиакомпаниям в Грузию. Соответствующий указ был подписан Владимиром Путиным в пятницу на фоне продолжающихся в республике акций протеста. Кроме того, Минтранс также приостановил полеты грузинских авиакомпаний в Россию. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, полеты будут возобновлены после нормализации ситуации в стране.

"Должен разочаровать Саакашвили: украинцы не смогут заменить наших туристов в Грузии. Об этом позаботились любимцы самого Саакашвили - лидеры майдана: немногие в нынешней Украине могут позволить себе выехать на отдых даже в Грузию. А наших туристов было в Грузии в 2018 году 1,4 миллиона", - написал Пушков в твиттере

Ситуация в Грузии

Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, однако протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.