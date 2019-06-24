Пушков оценил призыв Саакашвили "заменить" российских туристов в Грузии

МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, призвавшего украинцев проводить отпуск на его родине вместо россиян.
Саакашвили выступил с обращением к жителям Украины, комментируя запрет на полеты российским авиакомпаниям в Грузию. Соответствующий указ был подписан Владимиром Путиным в пятницу на фоне продолжающихся в республике акций протеста. Кроме того, Минтранс также приостановил полеты грузинских авиакомпаний в Россию. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, полеты будут возобновлены после нормализации ситуации в стране.
"Должен разочаровать Саакашвили: украинцы не смогут заменить наших туристов в Грузии. Об этом позаботились любимцы самого Саакашвили - лидеры майдана: немногие в нынешней Украине могут позволить себе выехать на отдых даже в Грузию. А наших туристов было в Грузии в 2018 году 1,4 миллиона", - написал Пушков в твиттере.
Ситуация в Грузии
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, однако протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию.