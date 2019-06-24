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РИА Новости

Пушков оценил призыв Саакашвили "заменить" российских туристов в Грузии

02:02
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСенатор Алексей Пушков
Сенатор Алексей Пушков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Сенатор Алексей Пушков . Архивное фото
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, призвавшего украинцев проводить отпуск на его родине вместо россиян.
Саакашвили выступил с обращением к жителям Украины, комментируя запрет на полеты российским авиакомпаниям в Грузию. Соответствующий указ был подписан Владимиром Путиным в пятницу на фоне продолжающихся в республике акций протеста. Кроме того, Минтранс также приостановил полеты грузинских авиакомпаний в Россию. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, полеты будут возобновлены после нормализации ситуации в стране.
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"Должен разочаровать Саакашвили: украинцы не смогут заменить наших туристов в Грузии. Об этом позаботились любимцы самого Саакашвили - лидеры майдана: немногие в нынешней Украине могут позволить себе выехать на отдых даже в Грузию. А наших туристов было в Грузии в 2018 году 1,4 миллиона", - написал Пушков в твиттере.

Ситуация в Грузии

Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, однако протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию.
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 22 июня 2019
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Протесты в ГрузииАлексей ПушковМихаил СаакашвилиРоссияГрузияВ мире
Популярные комментарии
Напомню, это те грузины там митингуют, что радовались, когда по нашим миротворцам били прямой наводкой, а потом по спящему Цхинвалу. Всё правильно в этом плане правительство делает: нечего там делать пока есть опасность для наших людей, а кто едет, тот уже едет на свой страх и риск. А то чушь какая-то получается, вас лежачего ногами избивают, а вы, когда это прекратилось встаёте и думаете: "А как бы ему сказать так, чтоб он не обиделся, что он не прав?"
24 июня, 06:24
Себекхотеп III
4500001
Правильный адекатный ответ - нельзя рисковать жизнями россиян. А если кому-то мила Грузия, то автомобильное сообщение к их услугам. Только потом не нойте, если джигиты вам накостыляют, что вы не были предупреждены о том, что вам не рады в Грузии.
24 июня, 05:02
eldeckel
3500002
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