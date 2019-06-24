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РИА Новости
Культура

В США писательница Джудит Кранц скончалась в возрасте 91 года

01:31
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© AP Photo / Craig T. MathewАмериканская писательница, автор любовных романов Джудит Кранц
Американская писательница, автор любовных романов Джудит Кранц
© AP Photo / Craig T. Mathew
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Известная американская писательница, автор любовных романов "Принцесса Дэйзи" и "Крупинки" Джудит Кранц умерла в возрасте 91 года, сообщает издание Variety.
Согласно изданию, писательница скончалась от естественных причин в окружении семьи и друзей в своем доме в Бель-Эйр в окрестностях Лос-Анджелеса.
Кранц начала карьеру в журналистике, работала в журнале Good Housekeeping и писала статьи для изданий Macleans, McCalls, Ladies Home Journal и Cosmopolitan. Писательница закончила свой первый роман "Крупинки" в 1977 году в возрасте 50 лет. За четыре месяца книга поднялась до первого места в списке бестселлеров New York Times.
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