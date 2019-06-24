Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-24T00:48Z
https://ria.ru/20190624/1555839628.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/20778/97/207789798_0:107:3179:1895_1036x0_80_0_0_511375e287ceaf1a86fce77f7594ceb0.jpg
РИА Новости

СМИ: Япония отменит запрет на импорт российской курятины

00:48
903
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПтицефабрика
Птицефабрика
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Птицефабрика. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Япония планирует разрешить импорт курятины из России, чтобы удовлетворить растущий внутренний спрос, в рамках соглашения о расширении объемов двусторонней торговли мясом, сообщает издание Nikkei Asian Review.
Ожидается, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ достигнут соглашения на встрече в субботу на полях саммита G20 в Осаке. Уточняется, что Абэ надеется использовать эту сделку как еще один шаг по достижению мирного договора после окончания Второй мировой войны.
Япония запрещает импорт курицы и другой домашней птицы из большинства стран мира из-за опасений инфекционных заболеваний.
Издание сообщает, что правительство страны планирует проводить проверки российского мяса как на месте, так и во время прибытия товара в Японию, чтобы удостовериться в его безопасности. Предполагается разрешить импорт в коммерческих целях, а не на потребительские рынки, и предполагается пропускать только мясо из Тульской и Брянской областей.
Президент Молдавии Игорь Додон
21 июня, 21:42
Додон попросил Медведева продлить отмену таможенных пошлин
Запрет на импорт курятины, вероятно, будет снят не раньше 2020 года, пишет издание. Правительство Японии проконсультировалось по этому вопросу в мае с рабочей группой министерства сельского, лесного и рыбного хозяйств страны, и ожидается, что рабочая группа представит доклад по этой теме после того, как Токио и Москва подпишут соглашение.
Сделка также будет включать расширение российских мощностей по производству продуктов из мяса для японского рынка, например, колбасы, а также увеличение российских закупок японской говядины вагю.
Уточняется также, что примерно из 560 тысяч тонн курятины, ввезенной Японией из-за рубежа в 2017 году, около 70% пришлось на Бразилию, а еще около 20% было закуплено в Таиланде. Япония возобновила импорт тайской курицы в 2014 году после 10-летнего запрета, вызванного вспышкой птичьего гриппа.
Флаги России и ЕС
20 июня, 21:40
Евросоюз продлил экономические санкции против России
2420001
Обсудить 3
ЯпонияРоссияЭкономика
Рекомендуем
Вид на Белый дом в Вашингтоне
СМИ сообщили о планах США ввести новые ограничения против Китая
РИА
Новости
Энергетические объекты
РФ заняла 12-е место среди европейских стран по доступности электроэнергии
Зенитный ракетный комплекс Сосна
Минобороны примет на вооружение новейший ЗРК "Сосна"
Президент РФ Владимир Путин
В графике Путина на саммите G20 нет встречи с Зеленским
Лента
новостей
Коньяк
Кизлярский завод предложил ограничить в РФ госзакупки импортного коньяка
Корабль Союз пристыкованный к МКС
Россия увеличила стоимость полета на "Союзе" для астронавтов НАСА
Китай
МИД КНР: России, Индии и Китаю нужно совместно противостоять протекционизму
Карлос Гон
СМИ: французские власти начали налоговую проверку в отношении Карлоса Гона
Кадр из сериала Голоса
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
Роберт Де Ниро
В Сети раскритиковали Роберта Де Ниро, снявшегося в антироссийском ролике
Сергей Приходько
Приходько рассказал о реакции РФ на нелегитимные односторонние ограничения
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Клинцевич допустил новые меры из-за ситуации в Грузии
Самолет Airbus A320 на фоне растущей Луны
В Словакии МиГ-29 поднялись в воздух из-за проблем у пассажирского лайнера
Дворец Европы в Страсбурге, где проходят заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Многие страны выступили за резолюцию о возвращении России в ПАСЕ
Сенатор Алексей Пушков
Пушков оценил призыв Саакашвили "заменить" российских туристов в Грузии
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:29В Мурманской области в морге родственникам умерших выдали чужие тела
11:28Ротенберг рассказал о необходимости развития технологий в России
11:27"Единая Россия" просит Минтранс координировать возврат россиян из Грузии
11:26В Казахстане госпитализировали шесть пострадавших после ЧП в воинской части
11:26О внезапной проверке в ЦВО сообщат иностранным военным атташе
11:26В ЛНР прошло первое заседание Общественной палаты
11:20Group-IB нашла вирус-шифровальщик, который научился майнить криптовалюту
11:20На форум "Армия-2019" пригласят более ста иностранных делегаций
11:19Ученые нашли полезные "супервирусы" в кухонных губках
11:19Москалькова предложила закрепить временные рамки содержания в СИЗО
11:17Роспотребнадзор усилил контроль за грузинским алкоголем
11:16Бюро ПАСЕ не обсуждало проект доклада, приглашающий Россию на сессию в июне
11:13Войска ЦВО задействуют более чем в 50 учениях в ходе внезапной проверки
11:12Беглов предложил Матвиенко дальше представлять интересы Петербурга в СФ
11:12На востоке Москвы жителей высотки эвакуируют из-за пожара
11:11Власти Грузии решили удовлетворить часть требований митингующих
11:08Защита обжаловала арест бизнесмена Бойко-Великого
11:07В Южной Корее завели дело против двух россиян за воровство
11:05В ПАСЕ отреагировали на просьбу фонда MH17 не возвращать Россию в Ассамблею
11:03Вирус гепатита А нашли в водопроводной воде города на севере Сахалина
Лента новостейМолния