СМИ: Япония отменит запрет на импорт российской курятины

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Япония планирует разрешить импорт курятины из России, чтобы удовлетворить растущий внутренний спрос, в рамках соглашения о расширении объемов двусторонней торговли мясом, сообщает издание Япония планирует разрешить импорт курятины из России, чтобы удовлетворить растущий внутренний спрос, в рамках соглашения о расширении объемов двусторонней торговли мясом, сообщает издание Nikkei Asian Review

Ожидается, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ достигнут соглашения на встрече в субботу на полях саммита G20 в Осаке. Уточняется, что Абэ надеется использовать эту сделку как еще один шаг по достижению мирного договора после окончания Второй мировой войны.

Япония запрещает импорт курицы и другой домашней птицы из большинства стран мира из-за опасений инфекционных заболеваний.

Издание сообщает, что правительство страны планирует проводить проверки российского мяса как на месте, так и во время прибытия товара в Японию, чтобы удостовериться в его безопасности. Предполагается разрешить импорт в коммерческих целях, а не на потребительские рынки, и предполагается пропускать только мясо из Тульской и Брянской областей.

Запрет на импорт курятины, вероятно, будет снят не раньше 2020 года, пишет издание. Правительство Японии проконсультировалось по этому вопросу в мае с рабочей группой министерства сельского, лесного и рыбного хозяйств страны, и ожидается, что рабочая группа представит доклад по этой теме после того, как Токио и Москва подпишут соглашение.

Сделка также будет включать расширение российских мощностей по производству продуктов из мяса для японского рынка, например, колбасы, а также увеличение российских закупок японской говядины вагю.