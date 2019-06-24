СМИ: суд в Чикаго отказался снять с Фирташа обвинения в даче взятки в Индии

ВАШИНГТОН, 24 июн – РИА Новости. Федеральный суд Чикаго отказался снять с украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа обвинения в заговоре с целью дачи взятки индийским политикам в размере 18,5 миллионов долларов для получения лицензии на разработку титанового месторождения, сообщает в понедельник газета Федеральный суд Чикаго отказался снять с украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа обвинения в заговоре с целью дачи взятки индийским политикам в размере 18,5 миллионов долларов для получения лицензии на разработку титанового месторождения, сообщает в понедельник газета Chicago Tribune

Суд не согласился с мнением, что его юрисдикция не распространяется на правонарушение, совершенное в Индии, потому что добываемый титан планировалось поставлять расположенному в Чикаго подразделению компании Boeing и схема затронула бы компанию.

"Суд… в Соединенных Штатах не является необоснованным ни при каком стечении… факторов и не нарушает никакие права (Фирташа) на суд в установленном порядке, что гарантировано конституцией Соединенных Штатов", - заявила судья Ребекка Поллмайер.

В настоящее время предприниматель находится в Австрии под подпиской о невыезде. 25 июня Верховный суд этой страны должен рассмотреть вопрос о его экстрадиции в США. Австрийские адвокаты бизнесмена ранее признавали, что, скорее всего, будет принято решение об экстрадиции, которая в таком случае должна состояться в течение семи-десяти дней.

Генеральная прокуратура Австрии ранее потребовала от Верховного суда (ВС) отменить экстрадицию Фирташа в США, поскольку считает, что решение о ее допустимости, принятое Высшим земельным судом Вены в феврале 2017 года, нарушает законодательство страны.