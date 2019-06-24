Житель Башкирии убил трех и ранил еще двух человек

"По прибытии на улице сотрудники ППС обнаружили местного жителя 1972 года рождения, который ходил по улице с ножом, лопатой и в окровавленной одежде. Полицейские потребовали от мужчины бросить нож, однако мужчина, размахивая оружием, бросился на них. Тогда один из полицейских сделал предупредительный выстрел в воздух, но это не остановило напавшего, тогда второй двумя пулями ранил в ногу мужчины", - сообщили в полиции.