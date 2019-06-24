Житель Башкирии убил трех и ранил еще двух человек

УФА, 24 июн - РИА Новости. Житель Башкирии убил сестру и соседей, ранил еще двух односельчан и был смертельно ранен при задержании, сообщили РИА Новости в МВД по республике. Мужчина имел психические отклонения, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Ведомство сообщает, что в полицию Кармаскалинского района региона поступило сообщение, что в одной из отдаленных деревень мужчина с ножом бросается на людей. На место происшествия выехал экипаж патрульно-постовой службы.
"По прибытии на улице сотрудники ППС обнаружили местного жителя 1972 года рождения, который ходил по улице с ножом, лопатой и в окровавленной одежде. Полицейские потребовали от мужчины бросить нож, однако мужчина, размахивая оружием, бросился на них. Тогда один из полицейских сделал предупредительный выстрел в воздух, но это не остановило напавшего, тогда второй двумя пулями ранил в ногу мужчины", - сообщили в полиции.
Собеседник добавил, что правоохранители вызвали скорую помощь и следственно-оперативную группу.
"При осмотре ближайших домов были найдены убитыми сестра нападавшего, 1964 года рождения, а также двое соседей – супруги, 1940 и 1943 годов рождения. Также с ножевыми ранениями к медикам обратились еще двое жителей деревни. Нападавший при оказании медицинской помощи скончался", - рассказали в МВД.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции и следователи СКР по Башкирии.
Источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что нападавший лечился у психиатра.
"Сейчас выясняем, он был снят с учета психиатра или продолжал наблюдаться у специалиста. По первоначальным данным, мужчина имел психические отклонения", - сказал собеседник.
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