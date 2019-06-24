Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-24T00:28Z
https://ria.ru/20190624/1555839496.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/148118/62/1481186280_0:165:3168:1947_1036x0_80_0_0_cc2e6010b9c9fc5197b9d001ee5ff860.jpg
РИА Новости

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля

00:28
229066
© Fotolia / radesТонировка автомобиля
Тонировка автомобиля
© Fotolia / rades
Тонировка автомобиля. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол на транспортном средстве, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Авторами законопроекта также выступили вице-спикер Игорь Лебедев и депутаты Андрей Свинцов, Алексей Дидиенко, Юрий Напсо.
"Законопроектом предлагается признать утратившей силу часть 3.1 статьи 12.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), согласно которой управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, влечет наложение административного штрафа в размере 500 рублей", - говорится в пояснительной записке.
Сотрудник ГИБДД проверяет с помощью прибора тонировку стекла автомобиля. Архивное фото
11 апреля 2018, 09:27
Депутат предложил запретить тонировку машин в "антитеррористических целях"
Авторы указывают, что тонирование стекол в автомобиле – это международная практика, поскольку позволяет сделать автомобиль не только комфортным, но и безопасным. Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
При этом, по мнению депутатов, основная проблема заключается в том, что полное соответствие светопропускания стекол ГОСТу не является 100% защитой от получения штрафа. Приборы для замеров светопроницаемости имеют погрешности в работе, на результаты измерений влияют температура воздуха, влажность и давление, вследствие чего высока вероятность того, что устройство определит стекло как не соответствующее установленным требованиям.
"Итоговое светопропускание ветровых стекол на новых автомобилях с лучшими атермальными тонировочными пленками может в лучшем случае составить 70-72%, то есть не дотягивает до 75%. Таким образом, избежать штрафов и создать оптимальную тонировку на новом автомобиле практически невозможно. Законопроект подготовлен в целях решения вышеуказанной проблемы", - говорится в документе.
В прошлом автомобиль Артура Мухаметшина
22 апреля 2018, 08:00
Днище до земли. Российских автовладельцев охватила эпидемия тюнинга
108495141347825
Обсудить 191
АвтоРоссияОбщество
Популярные комментарии
А что ещё от этих людей ожидать, ведь там вместо юристов профессионалов, сидят спортсмены, актёры, космонавты и многие те кто за кусок с барского стола совесть подобными "законами" прикрывает
24 июня, 02:42
Николай Евгения Сухоручкины
222124020
ЛДПР уже за тонировку прячется. Боится, что что ей припомнят, как Жириновский ельцина от импичмента спас.
24 июня, 00:47
vvab6
1041010128
Рекомендуем
Актер Андрей Харитонов
СМИ назвали причину смерти актера Андрея Харитонова
РИА
Новости
В США нашли тела россиянки и ее двоих детей
Экологические проблемы – в центре повестки международного форума
Валуев уточнил свой диагноз после слухов о раке мозга
Пристань на берегу Адриатического моря города Будвы в Черногори
Названы зарубежные курорты, где можно отдохнуть дешевле, чем в Крыму
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп
Трамп испугался бомбить из-за Путина
Самолет Boeing 737 MAX
Более 400 пилотов подали иск против Boeing за сокрытие дефектов 737 MAX
В Вологодской области студентка спасла тонущего ребенка ценой жизни
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Девочка из Крыма обратилась к Зеленскому с просьбой освободить ее отца
Владимир Колокольцев
Главе МВД предложили легализовать движение "Лев против"
Таня Апаликова
В Иркутской области школьница осталась без выпускного: отмечать не с кем
Самолет Airbus A330
Рейс Новосибирск - Анталия отложили на 8,5 часов из-за неисправности борта
Ситуация в Сирии
Неизвестные вывели из строя пять морских нефтяных трубопроводов в Сирии
Ливень в Москве
В Москву придет сентябрьская погода
Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис
Врио мурманского губернатора после прямой линии Путина уволил заместителя
Выбросившую сына с балкона под Саратовом женщину могут отправить на лечение
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:29В Мурманской области в морге родственникам умерших выдали чужие тела
11:28Ротенберг рассказал о необходимости развития технологий в России
11:27"Единая Россия" просит Минтранс координировать возврат россиян из Грузии
11:26В Казахстане госпитализировали шесть пострадавших после ЧП в воинской части
11:26О внезапной проверке в ЦВО сообщат иностранным военным атташе
11:26В ЛНР прошло первое заседание Общественной палаты
11:20Group-IB нашла вирус-шифровальщик, который научился майнить криптовалюту
11:20На форум "Армия-2019" пригласят более ста иностранных делегаций
11:19Ученые нашли полезные "супервирусы" в кухонных губках
11:19Москалькова предложила закрепить временные рамки содержания в СИЗО
11:17Роспотребнадзор усилил контроль за грузинским алкоголем
11:16Бюро ПАСЕ не обсуждало проект доклада, приглашающий Россию на сессию в июне
11:13Войска ЦВО задействуют более чем в 50 учениях в ходе внезапной проверки
11:12Беглов предложил Матвиенко дальше представлять интересы Петербурга в СФ
11:12На востоке Москвы жителей высотки эвакуируют из-за пожара
11:11Власти Грузии решили удовлетворить часть требований митингующих
11:08Защита обжаловала арест бизнесмена Бойко-Великого
11:07В Южной Корее завели дело против двух россиян за воровство
11:05В ПАСЕ отреагировали на просьбу фонда MH17 не возвращать Россию в Ассамблею
11:03Вирус гепатита А нашли в водопроводной воде города на севере Сахалина
Лента новостейМолния