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РИА Новости

Приходько рассказал, когда могут возобновить межправкомиссию РФ и Франции

00:19
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкСергей Приходько
Сергей Приходько
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Переговоры премьер-министров России и Франции Дмитирия Медведева и Эдуарда Филиппа в Гавре в понедельник будут способствовать восстановлению работы двусторонних межправительственной комиссии и совета сотрудничества по безопасности, заявил первый замглавы аппарата правительства России Сергей Приходько.
"Ожидается, что переговоры будут способствовать восстановлению докризисного режима работы ключевых механизмов российско-французского межгосударственного взаимодействия (межправительственной комиссии под председательством премьер-министров, совета сотрудничества по вопросам безопасности с участием министров иностранных дел и обороны, большой межпарламентской комиссии), деятельность которых была приостановлены по инициативе французской стороны в 2014 году", - заявил Приходько журналистам.
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