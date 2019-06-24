Приходько рассказал, когда могут возобновить межправкомиссию РФ и Франции

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Переговоры премьер-министров России и Франции Дмитирия Медведева и Эдуарда Филиппа в Гавре в понедельник будут способствовать восстановлению работы двусторонних межправительственной комиссии и совета сотрудничества по безопасности, заявил первый замглавы аппарата правительства России Сергей Приходько.
"Ожидается, что переговоры будут способствовать восстановлению докризисного режима работы ключевых механизмов российско-французского межгосударственного взаимодействия (межправительственной комиссии под председательством премьер-министров, совета сотрудничества по вопросам безопасности с участием министров иностранных дел и обороны, большой межпарламентской комиссии), деятельность которых была приостановлены по инициативе французской стороны в 2014 году", - заявил Приходько журналистам.