Приходько рассказал, когда могут возобновить межправкомиссию РФ и Франции

"Ожидается, что переговоры будут способствовать восстановлению докризисного режима работы ключевых механизмов российско-французского межгосударственного взаимодействия (межправительственной комиссии под председательством премьер-министров, совета сотрудничества по вопросам безопасности с участием министров иностранных дел и обороны, большой межпарламентской комиссии), деятельность которых была приостановлены по инициативе французской стороны в 2014 году", - заявил Приходько журналистам.