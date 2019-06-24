Приходько рассказал о реакции РФ на нелегитимные односторонние ограничения

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия отвечает на нелегитимные односторонние ограничения встречными мерами, необходимыми для защиты своего права на независимую политику, заявил журналистам первый замглавы аппарата российского правительства Сергей Приходько.

"Исходим из того, что ни одно государство не должно пытаться диктовать свою волю другим. На такие попытки реагируем адекватными встречными действиями, в том числе торгово-экономического характера, которые необходимы для защиты нашего права на независимую внутреннюю и внешнюю политику", - заявил Приходько.

Отвечая на вопрос о возможности восстановления докризисного уровня торгово-экономических отношений между Россией и Францией, он отметил, что Москва заинтересована в восстановлении и развитии торговли как с Парижем, там и с ЕС в целом.

Приходько отметил, что с 2014 года произошло практически двукратное падение товарооборота между Россией и ЕС, хотя с 2017 года началось его некоторое восстановление.