Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-24T00:16Z
https://ria.ru/20190624/1555839394.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/40282/82/402828269_0:0:2908:1637_1036x0_80_0_0_d273a3dd7fff03f1fc5cb3e8d7ec8203.jpg
РИА Новости

Приходько рассказал о реакции РФ на нелегитимные односторонние ограничения

00:16
595
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкСергей Приходько
Сергей Приходько
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Сергей Приходько. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия отвечает на нелегитимные односторонние ограничения встречными мерами, необходимыми для защиты своего права на независимую политику, заявил журналистам первый замглавы аппарата российского правительства Сергей Приходько.
"Исходим из того, что ни одно государство не должно пытаться диктовать свою волю другим. На такие попытки реагируем адекватными встречными действиями, в том числе торгово-экономического характера, которые необходимы для защиты нашего права на независимую внутреннюю и внешнюю политику", - заявил Приходько.
Отвечая на вопрос о возможности восстановления докризисного уровня торгово-экономических отношений между Россией и Францией, он отметил, что Москва заинтересована в восстановлении и развитии торговли как с Парижем, там и с ЕС в целом.
Приходько отметил, что с 2014 года произошло практически двукратное падение товарооборота между Россией и ЕС, хотя с 2017 года началось его некоторое восстановление.
"Кто выигрывает в этой ситуации? Никто. Проигрывают все. Против нас продолжают применять нелегитимные односторонние ограничения, на которые мы вынуждены отвечать - и будем продолжать это делать, зеркально и соразмерно", - сказал чиновник.
Сергей Приходько
00:10
Приходько: французский бизнес в РФ проявляет живой интерес к нацпроектам
1600001
Обсудить 0
Сергей ПриходькоРоссияЭкономика
Рекомендуем
Власти Грузии назвали абсурдом сообщения о планах штурмовать "Рустави 2"
РИА
Новости
Сергей Приходько
Приходько обвинил Киев в затруднении налаживания отношений России и ЕС
Самолет Airbus A320 на фоне растущей Луны
В Словакии МиГ-29 поднялись в воздух из-за проблем у пассажирского лайнера
Сергей Приходько
Приходько: французский бизнес в РФ проявляет живой интерес к нацпроектам
Лента
новостей
Вид на Белый дом в Вашингтоне
СМИ сообщили о планах США ввести новые ограничения против Китая
Сергей Приходько
Приходько рассказал, когда могут возобновить межправкомиссию РФ и Франции
Птицефабрика
СМИ: Япония отменит запрет на импорт российской курятины
Президент РФ Владимир Путин
В графике Путина на саммите G20 нет встречи с Зеленским
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1б
Космодром "Куру" обеспечен заказами на пуски ракет "Союз" до 2022 года
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время заявления для прессы в Администрации президента Украины в Киеве
"Давить Россию животом". В Сети высмеяли угрозы Климкина
Премьер-министр Франции Эдуард Филипп. Архивное фото
Россия готова принять премьер-министра Франции с ответным визитом
Лидеры десяти стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии сцене во время церемонии открытия 34-го саммита АСЕАН в отеле Athenee в Бангкоке, Таиланд. 23 июня 2019
Эксперт рассказал о главном успехе саммита АСЕАН
Роберт Де Ниро
В Сети раскритиковали Роберта Де Ниро, снявшегося в антироссийском ролике
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин оценил шансы России вернуться в Совет Европы
Дворец Европы в Страсбурге, где проходят заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Многие страны выступили за резолюцию о возвращении России в ПАСЕ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:29В Мурманской области в морге родственникам умерших выдали чужие тела
11:28Ротенберг рассказал о необходимости развития технологий в России
11:27"Единая Россия" просит Минтранс координировать возврат россиян из Грузии
11:26В Казахстане госпитализировали шесть пострадавших после ЧП в воинской части
11:26О внезапной проверке в ЦВО сообщат иностранным военным атташе
11:26В ЛНР прошло первое заседание Общественной палаты
11:20Group-IB нашла вирус-шифровальщик, который научился майнить криптовалюту
11:20На форум "Армия-2019" пригласят более ста иностранных делегаций
11:19Ученые нашли полезные "супервирусы" в кухонных губках
11:19Москалькова предложила закрепить временные рамки содержания в СИЗО
11:17Роспотребнадзор усилил контроль за грузинским алкоголем
11:16Бюро ПАСЕ не обсуждало проект доклада, приглашающий Россию на сессию в июне
11:13Войска ЦВО задействуют более чем в 50 учениях в ходе внезапной проверки
11:12Беглов предложил Матвиенко дальше представлять интересы Петербурга в СФ
11:12На востоке Москвы жителей высотки эвакуируют из-за пожара
11:11Власти Грузии решили удовлетворить часть требований митингующих
11:08Защита обжаловала арест бизнесмена Бойко-Великого
11:07В Южной Корее завели дело против двух россиян за воровство
11:05В ПАСЕ отреагировали на просьбу фонда MH17 не возвращать Россию в Ассамблею
11:03Вирус гепатита А нашли в водопроводной воде города на севере Сахалина
Лента новостейМолния