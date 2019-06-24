Приходько обвинил Киев в затруднении налаживания отношений России и ЕС

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Перспектива нормализации отношений России и Евросоюза оказывается заложником воли украинских властей, которые демонстрируют незаинтересованность в выполнении Минских договоренностей по Донбассу, заявил журналистам первый замруководителя аппарата правительства России Сергей Приходько.

Он напомнил, что секторальные санкции в отношении России были введены под предлогом конфликта на востоке Украины, и эта увязка, которая, по его словам, продолжает осложнять отношения России и ЕС, но носит искусственный характер.

"Во-первых, мы не являемся стороной внутриукраинского конфликта. Во-вторых, перспектива нормализации наших отношений с ЕС тем самым автоматически превращается в заложника доброй, а скорее недоброй воли киевских властей, которые не раз публично показывали свою незаинтересованность в выполнении Минских соглашений", - сказал Приходько.

Он заявил, что санкции не выгодны ни России, ни Евросоюзу, о чем свидетельствуют многочисленные исследования, согласно которым экономический ущерб от взаимных ограничений оценивается в десятки и сотни миллиардов евро.

Первый замглавы также аппарата кабмина обратил внимание, что о необходимости скорейшей отмены антироссийских санкций говорили многие западные участники недавнего Петербургского международного экономического форума.