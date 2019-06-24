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РИА Новости

Приходько обвинил Киев в затруднении налаживания отношений России и ЕС

00:09
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСергей Приходько
Сергей Приходько
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Сергей Приходько. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Перспектива нормализации отношений России и Евросоюза оказывается заложником воли украинских властей, которые демонстрируют незаинтересованность в выполнении Минских договоренностей по Донбассу, заявил журналистам первый замруководителя аппарата правительства России Сергей Приходько.
Он напомнил, что секторальные санкции в отношении России были введены под предлогом конфликта на востоке Украины, и эта увязка, которая, по его словам, продолжает осложнять отношения России и ЕС, но носит искусственный характер.
"Во-первых, мы не являемся стороной внутриукраинского конфликта. Во-вторых, перспектива нормализации наших отношений с ЕС тем самым автоматически превращается в заложника доброй, а скорее недоброй воли киевских властей, которые не раз публично показывали свою незаинтересованность в выполнении Минских соглашений", - сказал Приходько.
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Он заявил, что санкции не выгодны ни России, ни Евросоюзу, о чем свидетельствуют многочисленные исследования, согласно которым экономический ущерб от взаимных ограничений оценивается в десятки и сотни миллиардов евро.
Первый замглавы также аппарата кабмина обратил внимание, что о необходимости скорейшей отмены антироссийских санкций говорили многие западные участники недавнего Петербургского международного экономического форума.
"По нашим наблюдениям, в умах все большего числа политиков и представителей деловых кругов укрепляется понимание неэффективности и контрпродуктивности нынешнего санкционного противостояния. Видимо, должна накопиться какая-то критическая масса таких взглядов для того, чтобы официальная политика ЕС в отношении России изменилась в позитивную сторону. Остается рассчитывать, что здравый смысл и прагматизм рано или поздно восторжествует", - сказал Приходько.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассЕвросоюзСергей ПриходькоРоссияУкраинаВ мире
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