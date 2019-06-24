Космодром "Куру" обеспечен заказами на пуски ракет "Союз" до 2022 года

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Космодром "Куру" во Французской Гвиане обеспечен заказами на пуски российских ракет "Союз" до 2022 года, сообщил журналистам первый замглавы аппарата правительства России Сергей Приходько в преддверии визита премьер-министра Дмитрия Медведева во Францию.

Ранее гендиректор компании "Главкосмос" ("дочка" "Роскосмоса") Дмитрий Лоскутов заявил РИА Новости, что стартовый комплекс для пусков ракет-носителей "Союз-СТ" на космодроме "Куру" еще не выработал половину своего ресурса. К настоящему времени с "Куру" были осуществлены 22 пуска ракет "Союз СТ".

"Сейчас наше партнёрство делится на три блока: пусковые услуги, спутникостроение, космическая наука. По пусковым услугам есть действующий проект по осуществлению коммерческих пусков российской ракеты-носителя "Союз" с космодрома во Французской Гвиане. Уже реализован 21 успешный запуск самых различных полезных нагрузок. Портфель заказов обеспечивает бесперебойную загрузку пусковой площадки как минимум до 2022 года", - заявил Приходько о сотрудничестве России и Франции в космической сфере.

Он также рассказал о планах по предоставлению российских ракет-носителей для выведения французских космических аппаратов.

"В частности, в рамках совместной программы "Союз" в Гвианском космическом центре во второй половине текущего года планируется запустить с "Куру" российским "Союзом" французский экспериментальный спутник Angels. Ведётся работа и по другим контрактам", - добавил Приходько.

В области спутникостроения есть опыт многолетнего и плодотворного сотрудничества между французской корпорацией Thales Alenia Space и российской компанией "ИСС имени Решетнёва", плодом которого стало создание нескольких десятков современнейших спутников связи в интересах как российских, так и зарубежных заказчиков, рассказал собеседник.