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РИА Новости

Космодром "Куру" обеспечен заказами на пуски ракет "Союз" до 2022 года

00:05
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© Фото : Минобороны РФЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1б"
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1б
© Фото : Минобороны РФ
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б". Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Космодром "Куру" во Французской Гвиане обеспечен заказами на пуски российских ракет "Союз" до 2022 года, сообщил журналистам первый замглавы аппарата правительства России Сергей Приходько в преддверии визита премьер-министра Дмитрия Медведева во Францию.
Ранее гендиректор компании "Главкосмос" ("дочка" "Роскосмоса") Дмитрий Лоскутов заявил РИА Новости, что стартовый комплекс для пусков ракет-носителей "Союз-СТ" на космодроме "Куру" еще не выработал половину своего ресурса. К настоящему времени с "Куру" были осуществлены 22 пуска ракет "Союз СТ".
"Сейчас наше партнёрство делится на три блока: пусковые услуги, спутникостроение, космическая наука. По пусковым услугам есть действующий проект по осуществлению коммерческих пусков российской ракеты-носителя "Союз" с космодрома во Французской Гвиане. Уже реализован 21 успешный запуск самых различных полезных нагрузок. Портфель заказов обеспечивает бесперебойную загрузку пусковой площадки как минимум до 2022 года", - заявил Приходько о сотрудничестве России и Франции в космической сфере.
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Он также рассказал о планах по предоставлению российских ракет-носителей для выведения французских космических аппаратов.
"В частности, в рамках совместной программы "Союз" в Гвианском космическом центре во второй половине текущего года планируется запустить с "Куру" российским "Союзом" французский экспериментальный спутник Angels. Ведётся работа и по другим контрактам", - добавил Приходько.
В области спутникостроения есть опыт многолетнего и плодотворного сотрудничества между французской корпорацией Thales Alenia Space и российской компанией "ИСС имени Решетнёва", плодом которого стало создание нескольких десятков современнейших спутников связи в интересах как российских, так и зарубежных заказчиков, рассказал собеседник.
"Осуществляются и обратные поставки. Ряд иностранных спутников сейчас оснащен различными узлами и системами российского производства (электрореактивные двигатели, уголковые отражатели, системы терморегуляции и тому подобное). Не собираемся останавливаться на достигнутом и будем развивать это сотрудничество, в том числе в рамках программ по локализации производства в Российской Федерации", - сказал Приходько.
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