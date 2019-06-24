Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-24T08:00Z
https://ria.ru/20190624/1555834796.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/115544/35/1155443562_0:0:1665:936_1036x0_80_0_0_a3c01f8e70a484fc9efc1c2aa2f87a9a.jpg
РИА Новости

Британия: мальчикам запрещено мечтать о карьере пожарных и солдат

08:00
7800
© AP Photo / Jacquelyn MartinДети играют с куклами Барби
Дети играют с куклами Барби
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Дети играют с куклами Барби. Архивное фото
Украинский политолог Владимир Корнилов
Владимир Корнилов
Все материалы
Отныне мальчик не может мечтать о том, чтобы стать летчиком, а девочка не имеет права представить себя балериной. Иначе последуют жесткие санкции. Во всяком случае, против тех компаний, которые попробуют запустить рекламный ролик с таким сюжетом в Великобритании.
Официальный регулятор британского рекламного рынка Advertising Standards Authority (ASA) ввел на днях новые правила, категорически запрещающие "гендерные стереотипы" в рекламе. По крайней мере, те, которые наносят вред или задевают чьи-нибудь нежные чувства. Это новшество воспринято либеральной прессой всего мира на ура, в разных странах звучат призывы перенять и даже расширить этот прогрессивный опыт. Так что ждите вскоре такие запреты повсеместно.
С одной стороны, действительно существует проблема гендерной дискриминации и однотипного подхода к распределению ролей в рекламных сюжетах. Например, в прошлое ушли некогда популярные стереотипные сцены, когда мужчина лежит на диване, читая газету, а женщина убирается вокруг, радостно демонстрируя торговую марку своего новенького пылесоса.
Но как определить, где грань между "оскорбительной" рекламой и простым отображением современной жизни? На этот вопрос, похоже, нет ответа и у авторов новых правил. Поэтому специалисты ASA, не сподобившись сформулировать четкие критерии, не нашли ничего лучше, как выпустить краткий гид с примерами рекламных сюжетов, которые они отнесли к запрещенным. Как будто возможно предусмотреть каждый сюжет и заранее определить его "опасность" для общественного здоровья.
Девушка в Будапеште
16 февраля, 08:00
СМИ: Венгрия тратит миллиарды на вербовку сексуальных рабынь
Судя по этому гиду, теперь в Британии под страхом санкций нельзя показывать ролики, где мужчина не справляется с подгузниками, а женщина не может припарковать машину. Если кто-то захочет использовать подобный сюжет, необходимо помнить: припарковаться не способен только мужчина, в противном случае — штраф. Похоже, авторы этой блестящей идеи даже не заметили, как породили новый гендерный стереотип. Видимо, время для борьбы с ним придет через пару-другую десятилетий.
Очень строгие ограничения для детей. Не может теперь мальчик стремиться быть смелым (читай: стать мужчиной), а девочка — нежной и мягкой. Вот если мальчик одевается в женские платья, жеманничает и красит глаза — это пожалуйста, это вполне вписывается в современный либеральный тренд.
Запрещена реклама, в которой за мужчиной, побрызгавшим себя дезодорантом, бежит толпа вожделеющих его женщин. А вот если за ним ринется толпа мужчин — это тоже соответствует новым канонам.
Тут нужно отметить, что реклама продуктов, созданных для конкретного пола, пока не запрещена. То есть хорошая новость в том, что мужчин еще не заставляют рекламировать, скажем, женские прокладки. Но, похоже, это временно. Уже раздаются призывы расширить и углубить новые правила. К примеру, подумать о запрете рекламы бритв для женщин. Мол, это поддерживает стереотип, что женщины должны брить ноги.
Вид Стокгольма, архивное фото
26 сентября 2018, 16:01
В Швеции интернет-мем "неверный бойфренд" посчитали сексистким
Конечно, не могли не отреагировать на новые правила вегетарианцы. Они выражают надежду на то, что мужчины отныне перестанут потреблять мясные продукты, чем спасут много животных. Оказывается, по их мнению, сильная половина человечества (да простят нас за использование этого устоявшегося гендерного стереотипа) усиленно ест мясо, когда видит в рекламе сексуальных девушек. Надо полагать, исчезнут с экранов девушки — мужчины перейдут исключительно на овощи.
Да, а еще представители мужского пола едят мяса на 57% больше, чем женщины. Соответственно, уничтожение стереотипов в рекламе и феминизация мужчин спасет миллионы коров и свиней, если верить идеологам веганского движения. Тот факт, что мужчины вообще едят больше, никого особо не смущает. Пока. Не исключено, что и с этим "стереотипом" начнут бороться.
Британцы уверяют, что, приняв новые правила, они воспользовались лучшим опытом целого ряда стран, например Бельгии, Норвегии, Испании и даже Индии — не самой передовой в практической плоскости защиты гендерных прав. Хотя большей частью в тех кейсах, которые приводятся в пример, речь идет о ликвидации в рекламе откровенной гендерной дискриминации и борьбе против поощрения сексуальной эксплуатации. Что, кстати, на протяжении многих лет вовсе не мешало развитию рекламного бизнеса в области открытого продвижения проституции в этих странах, в том числе вовлечения студентов в этот сомнительный бизнес. То есть поощрять студенток отдаваться престарелым спонсорам за деньги — это не столь большое преступление, как пробуждать в них мечты стать балеринами.
Британцы однозначно пошли дальше всех, перейдя грань здравого смысла. И поверьте, их примеру последуют другие западные страны. Скажем, в Германии сразу кинулись рассуждать о том, что они далеко отстают от британских коллег в преодолении гендерных стереотипов. И это притом что там местные власти порой вводят запреты даже на рекламные плакаты с симпатичными девушками, которые просто улыбаются "без всякой причины": мол, это само по себе является сексизмом. Можно представить, какая экономия мяса теперь в этих городах начнется.
Реклама куриного сэндвича по-вьетнамски в сети Burger King в Новой Зеландии
16 июня, 08:00
Бойкот за русофобию. Как рекламщики вляпываются в истории
Не сомневайтесь, дойдет эта "мода" и до России. Во всяком случае, различные русскоязычные "голоса" со стороны Запада уже активно работают над этим. К примеру, Русская служба ВВС приводит возмущенное мнение о неприятии ролика с вполне резонными советами по похудению, выпущенного на одном из российских телеканалов. Оказывается, не следует заботиться о своем весе. В Британии такая реклама была бы запрещена, полагают в русскоязычном агентстве. Хотя на самом деле даже новые правила, введенные ASA, не запрещают "ответственную рекламу продуктов или сервисов по похудению", а в самой Британии действует не одна государственная программа по борьбе с ожирением. В конце концов, речь ведь здесь не столько о внешнем виде, сколько о здоровье. А вот для России такие подходы признаются неподобающими.
Вот и немецкая DW дает советы россиянам, как им приобщиться к цивилизованным подходам в рекламе, публикуя более чем спорное утверждение: "Если проехаться по Подмосковью, можно заметить, что большинство баннеров сексистские". Нет, конечно, если считать, что фото мужчины с отбойным молотком в руках — проявление сексизма и гендерного стереотипа, столь опасного для общества, то и всю рекламу при большом желании можно к таковой отнести. Вот была бы женщина — это, конечно, больше вписывалось бы в "цивилизованный" тренд, в который Россия упорно не хочет вписываться.
1111378111139
Обсудить 18
ВеликобританияАвторы
Популярные комментарии
Они же на всех углах кричат про равенство а по факту продвигают дискриминацию которая приводит в конечном итоге к деградации общества..
24 июня, 08:16
Ловец Троллей
2100002
Похоже на репортаж из сумасшедшего дома.
24 июня, 08:47
lizander_57 Лизандер
1521000
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Трамп испугался бомбить из-за Путина
РИА
Новости
Италия
Бомба для евро: зачем Италия введет параллельную валюту
Зенитный ракетно-пушечный комплекс 96К6 Панцирь-С1
Последний рубеж обороны. Что будет сбивать модернизированный "Панцирь-СМ"
Мужчины во время встречи гомосексуалистов в Берлине
Немецкий ученый связал геев с педофилией. Теперь его судят
Лента
новостей
Тонировка автомобиля
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
В США нашли тела россиянки и ее двоих детей
Кадр из фильма Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть
Наши люди в Голливуде. Кто из российских актеров востребован за рубежом
Актер Андрей Харитонов
СМИ назвали причину смерти актера Андрея Харитонова
Роберт Де Ниро
В Сети раскритиковали Роберта Де Ниро, снявшегося в антироссийском ролике
Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис
Врио мурманского губернатора после прямой линии Путина уволил заместителя
Названы регионы с самым высоким уровнем наркомании
Газокомпрессорная станция в Закарпатской области Украины
В России назвали условие для сохранения транзита газа через Украину
Экологические проблемы – в центре повестки международного форума
Валуев уточнил свой диагноз после слухов о раке мозга
В Вологодской области студентка спасла тонущего ребенка ценой жизни
Ситуация в Сирии
Неизвестные вывели из строя пять морских нефтяных трубопроводов в Сирии
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:20Group-IB нашла вирус-шифровальщик, который научился майнить криптовалюту
11:20На форум "Армия-2019" пригласят более ста иностранных делегаций
11:19Ученые нашли полезные "супервирусы" в кухонных губках
11:19Москалькова предложила закрепить временные рамки содержания в СИЗО
11:17Роспотребнадзор усилил контроль за алкогольной продукцией из Грузии
11:16Бюро ПАСЕ не обсуждало проект доклада, приглашающий Россию на сессию в июне
11:13Войска ЦВО задействуют более чем в 50 учениях в ходе внезапной проверки
11:12Беглов предложил Матвиенко дальше представлять интересы Петербурга в СФ
11:12На востоке Москвы жителей высотки эвакуируют из-за пожара
11:11Власти Грузии решили удовлетворить часть требований митингующих
11:08Защита обжаловала арест бизнесмена Бойко-Великого
11:07В Южной Корее завели дело против двух россиян за воровство
11:05В ПАСЕ отреагировали на просьбу фонда MH17 не возвращать Россию в Ассамблею
11:03Вирус гепатита А нашли в водопроводной воде города на севере Сахалина
11:02Главу российского представительства Chanel обокрали на два миллиона рублей
11:02Страны Евросоюза стали меньше предоставлять убежище просителям
11:01СМИ: в больницы доставили первых пострадавших при взрыве в Казахстане
10:59В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности
10:58На Кубани сотрудник банка просил взятку за списание долга клиента
10:58Суд рассмотрит дело подростка, обвиняемого в поджоге церкви в Кондопоге
Лента новостейМолния