Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-24T08:00Z
https://ria.ru/20190624/1555834293.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155494/02/1554940261_0:0:2455:1382_1036x0_80_0_0_7297456e1c1705f6b2617ccb226b310d.jpg
РИА Новости

Трамп испугался бомбить из-за Путина

08:00
69965
© РИА Новости / Владимир Астапкович Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Иван Данилов
Иван Данилов
Все материалы
Отмена ракетно-бомбовой атаки на Иран стала шоком для значительной части заокеанской политической и медийной элиты, ибо Дональд Трамп опять спутал все карты сторонникам начала очередной американской войны на Ближнем Востоке. После того как в американских СМИ появились сообщения о том, что президент США "развернул бомбардировщики в воздухе", Трамп решил внести ясность и предложил общественности свою версию произошедшего. Как сообщает The New York Times, "в пятницу утром президент Трамп заявил, что Вооруженные силы Соединенных Штатов были "взведены и заряжены" для удара по Ирану в четверг вечером, но он отменил его за десять минут до начала, после того как (некий) генерал объяснил ему, что удар приведет к гибели 150 иранцев".
Объяснение американского президента выглядит по-своему логичным: убивать 150 человек за сбитый беспилотник (который хотя и стоит 130 миллионов долларов, но все-таки не является "солдатом" в прямом смысле слова) — могло показаться чрезмерным даже вспыльчивому американскому лидеру. Возможно, на него оказал влияние и тот факт, что иранцы (по не полностью проверенным данным) поступили по-джентльменски и, выбирая между возможностью сбить дорогой американский беспилотник или пилотируемый военный самолет США, предпочли обойтись без человеческих жертв.
Махмуд Ахмадинежад
17 июня, 13:40
Трамп ничего не сделал для ядерной сделки, заявил экс-президент Ирана
С другой стороны, в большой политике (особенно в исполнении американских высокопоставленных политиков любой идеологической ориентации) редко бывает так, чтобы решения принимались исходя из гуманистических или джентльменских соображений. Эта оценка вдвойне верна в тех случаях, когда речь идет о решениях, принятых наперекор серьезному давлению со стороны американских высокопоставленных дипломатов и генералов. Соответственно, американские СМИ, инфлюенсеры и эксперты начали искать, находить и публиковать альтернативные объяснения произошедшему.
Пожалуй, самая забавная версия из тех, которые сейчас циркулируют в американском сегменте соцсетей, принадлежит популярному в узких кругах любителей конспирологии "инфлюенсеру" Джею МакКензи, который пришел к однозначному выводу: Дональд Трамп отменил атаку на Иран, так как Владимир Путин заявил, что война с Ираном была бы катастрофой.
Еще одна версия, которая стала до такой степени популярной, что Тегерану ее пришлось даже опровергать на официальном уровне, заключается в том, что у Дональда Трампа сорвались закулисные переговоры с иранским руководством. Агентство Рейтер со ссылкой на своих инсайдеров в правительстве Ирана утверждает, что в пятницу Тегеран получил переданное через власти Омана сообщение от президента Дональда Трампа с предупреждением о неминуемой атаке США на Иран.
"В своем сообщении Трамп сказал, что он против любой войны с Ираном и хотел поговорить с Тегераном по различным вопросам, <...> он дал короткий период времени, чтобы получить наш ответ, но немедленный ответ Ирана заключался в том, что это зависит от верховного лидера Хаменеи, (который) должен решить этот вопрос", — заявил агентству Рейтер один из чиновников на условиях анонимности.
Президент США Дональд Трамп
20 июня, 17:20
Трамп заявил о "большой ошибке" Ирана
Официальная версия Тегерана, изложенная RT, никак не стыкуется с информацией от Рейтер: "США никакого послания через Оман не отправляли", — сообщил журналистам телерадиокорпорации IRIB представитель Высшего совета национальной безопасности Ирана Кейван Хосрави".
В этой ситуации открываются настоящие бездны возможных интерпретаций случившегося, но есть как минимум одна, которая идеально объясняет ситуацию с учетом американской специфики: Трамп собирался блефовать и добиться переговоров с Тегераном под угрозой бомбового удара, а потому попросил Госдеп передать свои предложения (то есть ультиматум) иранской стороне. С учетом того, что в Госдепе есть достаточно желающих спровоцировать именно войну с Ираном, этого сделано не было, а последующий вброс через Рейтер — это попытка показать Трампу, что на самом деле его не попытались обмануть.
Кстати, если верить самому Трампу (и есть шанс, что в этом случае он говорит правду), он сам узнал о реальных последствиях предлагаемого ему удара, то есть о возможных человеческих жертвах, за десять минут до его начала. Что может указывать на то, что американского президента изначально использовали втемную: ему врали о якобы отправленных в Тегеран предложениях о переговорах и о последствиях ракетно-бомбового удара с очевидной целью — довести ситуацию именно до настоящей войны. Возможно, американский президент, о политическом чутье которого ходят легенды, почувствовал подвох и решил все отменить.
Даже медийные враги Трампа из влиятельного продемократического издания Vox косвенно подтверждают эту версию, подчеркивая в своем обзорном материале по конфликту с Ираном, что советник по национальной безопасности Болтон и госсекретарь (экс-руководитель ЦРУ) Помпео "являются давними сторонниками смены режима в Иране. Болтон, в частности, превратил продвижение удара США по Ирану в нечто вроде личной путеводной звезды".
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
22 июня, 20:30
Трамп предложил сделать Иран "снова великим"
В условиях почти тотальной информационной изоляции (ибо почти все источники информации президента проходят или через Помпео, или через Болтона, или через бывших подчиненных Помпео) Трамп, вероятно, вынужден прибегать к неконвенциональным способам принятия решений и обращаться к необычным аналитическим ресурсам. The New York Times со ссылкой на свои источники в Белом доме предлагает интересную (и по-своему унизительную для США) версию произошедшего:
"Президент услышал мнения генералов и дипломатов. Законодатели и советники высказали свои позиции. Но самым мощным голосом для президента Трампа оказался голос одного из его любимых ведущих телеканала Fox News: Такера Карлсона. В то время как советники по национальной безопасности призывали к военному удару против Ирана, мистер Карлсон <...> убеждал мистера Трампа, что реакция на провокации Тегерана с применением силы была бы безумием. По его словам, "ястребы" не действуют в интересах президента. И если мистер Трамп вступит в войну с Ираном, он точно поставит жирный крест на своих шансах переизбрания".
Если источники The New York Times говорят правду, то Трампу не позавидуешь: едва ли не единственный человек в его окружении, который его реально поддерживает, а не использует, — это всего лишь (пускай влиятельный и очень известный) автор и ведущий самой популярной политической программы на американском телевидении. Маловероятно, что Такер Карлсон действительно единственный сторонник вменяемой внешней политики из окружения Трампа, но остальных не видно в публичном пространстве.
Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
Вчера, 01:12
Госсекретарь США пообещал усиливать экономическое давление на Иран
Получается, что единственные адекватные советчики Трампа по внешней политике — это Владимир Путин и Такер Карлсон. Только они говорят ему правду, и это в некотором смысле печально.
История с отменой ракетного удара по Ирану не может не вселять определенный пессимизм в отношении будущих американских действий в ключевых международных конфликтах. Трампа однозначно ведут к большой войне, пытаясь одновременно лишить его шансов на переизбрание. Пару раз он уже подходил к точке невозврата — один раз это было в контексте конфликта в Сирии, и вот сейчас буквально чудо предотвратило вероятную войну с Ираном.
Плохо, когда вокруг президента США всем заправляют кровожадные безумцы, ибо рано или поздно их очередной план может сработать. Вдвойне плохо то, что в 2020 году у них будет шанс полностью захватить власть в США.
Но есть и позитивный момент: чем больше таких инцидентов становится достоянием гласности, тем сильнее мотивация у остального мира отставить в сторону свои внутренние конфликты и начать сообща решать "американскую проблему", руководствуясь даже не какими-то высокими идеалами, а банальным инстинктом самосохранения.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 16:34
Трамп: сбив беспилотник, Иран послал США сигнал о желании начать переговоры
3411537317
Обсудить 18
Дональд ТрампВладимир ПутинИранСШАМнение - АвторыВ мире
Рекомендуем
Тонировка автомобиля
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
РИА
Новости
Актер Андрей Харитонов
СМИ назвали причину смерти актера Андрея Харитонова
В США нашли тела россиянки и ее двоих детей
Экологические проблемы – в центре повестки международного форума
Валуев уточнил свой диагноз после слухов о раке мозга
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Девочка из Крыма обратилась к Зеленскому с просьбой освободить ее отца
В Вологодской области студентка спасла тонущего ребенка ценой жизни
Самолет Boeing 737 MAX
Более 400 пилотов подали иск против Boeing за сокрытие дефектов 737 MAX
Италия
Бомба для евро: зачем Италия введет параллельную валюту
Владимир Колокольцев
Главе МВД предложили легализовать движение "Лев против"
Пристань на берегу Адриатического моря города Будвы в Черногори
Названы зарубежные курорты, где можно отдохнуть дешевле, чем в Крыму
Таня Апаликова
В Иркутской области школьница осталась без выпускного: отмечать не с кем
Самолет Airbus A330
Рейс Новосибирск - Анталия отложили на 8,5 часов из-за неисправности борта
Ситуация в Сирии
Неизвестные вывели из строя пять морских нефтяных трубопроводов в Сирии
Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис
Врио мурманского губернатора после прямой линии Путина уволил заместителя
Зенитный ракетно-пушечный комплекс 96К6 Панцирь-С1
Последний рубеж обороны. Что будет сбивать модернизированный "Панцирь-СМ"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:26В ЛНР прошло первое заседание Общественной палаты
11:20Group-IB нашла вирус-шифровальщик, который научился майнить криптовалюту
11:20На форум "Армия-2019" пригласят более ста иностранных делегаций
11:19Ученые нашли полезные "супервирусы" в кухонных губках
11:19Москалькова предложила закрепить временные рамки содержания в СИЗО
11:17Роспотребнадзор усилил контроль за алкогольной продукцией из Грузии
11:16Бюро ПАСЕ не обсуждало проект доклада, приглашающий Россию на сессию в июне
11:13Войска ЦВО задействуют более чем в 50 учениях в ходе внезапной проверки
11:12Беглов предложил Матвиенко дальше представлять интересы Петербурга в СФ
11:12На востоке Москвы жителей высотки эвакуируют из-за пожара
11:11Власти Грузии решили удовлетворить часть требований митингующих
11:08Защита обжаловала арест бизнесмена Бойко-Великого
11:07В Южной Корее завели дело против двух россиян за воровство
11:05В ПАСЕ отреагировали на просьбу фонда MH17 не возвращать Россию в Ассамблею
11:03Вирус гепатита А нашли в водопроводной воде города на севере Сахалина
11:02Главу российского представительства Chanel обокрали на два миллиона рублей
11:02Страны Евросоюза стали меньше предоставлять убежище просителям
11:01СМИ: в больницы доставили первых пострадавших при взрыве в Казахстане
10:59В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности
10:58На Кубани сотрудник банка просил взятку за списание долга клиента
Лента новостейМолния