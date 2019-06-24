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РИА Новости
Религия и мировоззрение

"Опять голодать?" Зачем православным нужен Петров пост

08:00
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© Андрей Петров (Санкт–Петербургская митрополия РПЦ)служба в храме Ксении Блаженной в Петербурге
служба в храме Ксении Блаженной в Петербурге
© Андрей Петров (Санкт–Петербургская митрополия РПЦ)
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости, Алексей Михеев. Православные часто говорят, что количество постов у них строго соответствует числу времен года. В понедельник начинается Петров пост — самый по-летнему теплый, самый нестрогий. Многие вообще считают, что это и не пост вовсе, а возможность "исправить ошибки" для тех, кто не смог выдержать Великую четыредесятницу. О смысле "петровок" и о лучшем постном блюде во время летней жары — в материале РИА Новости.

"Вкусный" пост

Петрово говенье установлено в честь апостолов Петра и Павла, которые постом и молитвою готовились к всемирной проповеди Евангелия. В первые века христианства "петровки" считались своего рода компенсацией для тех, кто по каким-то причинам не смог поститься перед Пасхой (например, находясь в дороге). Они вступали в воздержание по окончании праздничного ряда, то есть после Троицы.
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Об этом можно услышать и сегодня — некоторые священники прямо говорят: для тех, кто выдержал великоговенье, этот пост как бы и не особо нужен. Да и что это за испытание — почти все время можно есть рыбу, полно свежих фруктов и овощей (кстати, еще недавно этот пост на Руси считался самым голодным, потому что от старого урожая почти ничего не осталось, а нового еще ждать и ждать). Однако сейчас, считают в Церкви, пришло время переосмыслить его предназначение.

Стать новым апостолом

"Мне кажется очень важным для нас, христиан, именно сейчас осмыслить свое апостольское предназначение. Это не значит, что каждый должен быть похожим на Петра или Павла. Но мы так или иначе являемся апостолами в нашем окружении — в наших семьях, в наших городах. Мы должны своей жизнью свидетельствовать перед ними о Евангелии. И осмысление этого свидетельства должно стать главной темой того внутреннего усилия, которое и предлагает Петров пост", — размышляет руководитель информационной службы Синодального отдела религиозного образования и катехизации Московского патриархата иеромонах Геннадий (Войтишко).
Тем, кто утверждает, что Петров пост уже не нужен, отец Геннадий возражает: верующий должен стремиться жить в одном ритме с Церковью. "И если сейчас он созвучен посту, почему бы нам вместе с Церковью не пройти это поприще? А дискуссия — да, такие разговоры имеют место, к примеру, в интернете, но важно понимать две вещи: что пост есть и что нужно, чтобы наше сердце билось в унисон с сердцебиением Церкви", — убежден священнослужитель.
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Дело апостола-врача

"Любой пост — это время добрых дел. И Петров — не исключение", — говорит основатель первого в Крыму детского хосписа священник Дионисий Волков. Апостольские труды (именно так — апостол и евангелист Лука был врачом и даже, по некоторым сведениям, судовым доктором) его соратников, впрочем, каким-то конкретным временем не ограничены: детям с неизлечимыми заболеваниями помощь требуется всегда.
"Для них самое главное — общение. Человек закрывается, когда сталкивается с бедой. Самое главное, наверное, — попробовать дать нашим подопечным почувствовать красоту и яркость жизни", — рассказывает отец Дионисий.
Здание хосписа еще только строится, но уже сегодня на попечении выездной социально-психологической службы — двенадцать семей. Дальше будет больше. В планах — открыть еще и хоспис для взрослых. А сразу после Петрова поста в одном из приморских городов обязательно устроят благотворительный бал.
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Окрошка из трески

Соблюсти церковный устав в Петров пост совсем не сложно. В будни, кроме среды и пятницы, разрешается готовить пищу с маслом, а в выходные и церковные праздники можно есть рыбу.
Самым любимым своим летним постным блюдом известный кулинарный блогер и врач иеромонах Феодорит (Сеньчуков) называет, конечно же, окрошку.
"Постная окрошка — это просто и вкусно: вместо яиц — вареные шампиньоны и пассерованный лук. Если чем-то обязательно нужно заменить мясо, лучше всего подойдет треска горячего копчения. А любителям окрошки со сметаной могу посоветовать добавить тертую фасоль и горчицу", — делится рецептом отец Феодорит.
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Религия и мировоззрениеРусская православная церковь
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