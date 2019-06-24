Бомба для евро: зачем Италия введет параллельную валюту

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости, Максим Рубченко. Председатель бюджетного комитета итальянского парламента Клаудио Борги опубликовал в твиттере изображения так называемых mini-BOT — национальной валюты, параллельной евро. Чего добивается Рим и как эти планы скажутся на стоимости денежной единицы ЕС — в материале РИА Новости.

Вот вам BOT

BOT — аббревиатура от Buoni Ordinari del Tesoro, что переводится как "обыкновенные казначейские облигации". "Мини" означает, что их номинал гораздо меньше стоимости обычных облигаций: всего сто евро.

Смысл в том, что итальянское правительство погасит этими бумагами накопленную задолженность в размере 52 миллиарда евро перед национальными компаниями и домохозяйствами. Затем владельцы mini-BOT смогут платить ими налоги, а также рассчитываться за товары и услуги, если согласится поставщик.

Принимать "обыкновенные казначейские облигации" продавцов не обязывают. Это позволяет Риму утверждать, что mini-BOT — вовсе не параллельная валюта, запрещенная европейским законодательством. Сторонники мини-облигаций старательно подчеркивают, что это всего лишь средство погасить госдолги.

Тем не менее экономический эффект от выпуска таких бумаг будет мало отличаться от денежных вливаний. В частности, компании, получив право платить налоги "фантиками", смогут тратить больше денег на собственное развитие.

Результат, по сути, такой же, как от масштабного снижения налоговых ставок. Это гарантирует хороший спрос на mini-BOT среди коммерсантов, и наверняка немало компаний согласятся принимать "фантики" в качестве платежного средства.

Кроме того, хотя "обыкновенные казначейские облигации" номинированы в евро, правительство сможет по своему усмотрению устанавливать по этим бумагам процентную ставку, регулируя реальный курс mini-BOT. Это открывает дополнительные перспективы стимулирования экономики, в частности поддержки экспортеров.

Не исключено, что благодаря этим преимуществам через несколько лет mini-BOT станут основным средством платежа в Италии, а дефицитные евро будут использоваться в основном для международных расчетов.

Чао, евро!

Эксперты уверены, что планы Рима гораздо масштабнее. "Это первый шаг к подготовке выхода Италии из зоны евро", — заявил доцент кафедры экономики Университета Павии Риккардо Пуглиси в комментарии The New York Times.

Он отмечает, что когда mini-BOT войдут в обиход, правительству достаточно будет выпустить приказ об обязательном их использовании в качестве платежного средства, и собственная итальянская валюта моментально станет реальностью.

Такое развитие событий выглядит вполне вероятным, если вспомнить, что лидеры правящей итальянской коалиции Маттео Сальвини ("Лига Севера") и Луиджи Ди Майо ("Движение пяти звезд") отличаются жестким евроскептицизмом. Сальвини в ходе предвыборной кампании прямо говорил, что "голос за его партию — это голос за отказ от евро и возврат к национальной валюте".

Неудивительно, что автор этой инициативы — депутат от "Лиги Севера" Клаудио Борги, глава парламентского комитета по бюджету. В своей книге "Mini-BOT: демократия и суверенитет" Борги назвал эти облигации "запасным колесом, которое значительно упростит возможный переход на национальную валюту".

"Если Италия когда-нибудь решит отказаться от евро, не придется ждать, чтобы напечатать банкноты, — отметил он. — Потому что все уже сделано: достаточно просто объявить mini-BOT новой валютой".

Все серьезно

В начале июня итальянский парламент единогласно одобрил предложение "Лиги Севера" "изучить вопрос о возможности введения" mini-BOT. Даже в такой нейтральной формулировке инициатива партии Сальвини вызвала огромное беспокойство в Брюсселе.

"Mini-BOT — это либо деньги, что незаконно, либо долговые бумаги, из-за которых объем госдолга увеличивается в нарушение нормативов Евросоюза, — сказал глава европейского Центробанка Марио Драги. — Не думаю, что есть третий вариант".

Тринадцатого июня министр экономики Италии Джузеппе Триа, неоднократно выступавший против новых облигаций, попытался успокоить чиновников Евросоюза. "Я хочу подчеркнуть, что никаких мер, направленных на выпуск Mini-BOT, не предпринимается", — сообщил он в Европарламенте, добавив, что "евро по-прежнему популярно в Италии".

Обрадованные эксперты наперебой заговорили о том, что посредством mini-BOT Рим всего лишь пытается добиться уступок от Брюсселя в бюджетном вопросе. Однако на прошлой неделе Клаудио Борджи опубликовал в твиттере изображение новых облигаций с портретом основателя итальянской нефтяной компании ENI Энрико Маттеи, и ситуация резко изменилась.

Il minibot da 100 euro fronte/retro come l'abbiamo immaginato qui, su twitter, alla luce del sole. Con una votazione che ha visto Enrico Mattei e la sua Urbino prevalere su Camillo e Adriano Olivetti, Pietro Ferrero e Giovanni Agnelli. pic.twitter.com/iO19W0LkRN — Claudio Borghi A. (@borghi_claudio) June 9, 2019

"По итогам голосования Энрико Маттеи одержал победу над Камилло и Адриано Оливетти, Пьетро Ферреро и Джованни Агнелли", — подписал иллюстрацию Борджи.

Отметим, что в Италии Маттеи считается символом экономического суверенитета и борьбы против глобального империализма: созданная им ENI разрушила господство на мировом рынке олигополии "семи сестер" — крупнейших американских и британских нефтяных компаний.

Кроме того, итальянцы не без оснований полагают, что авиакатастрофа, в которой погиб Маттеи, была организована американскими и британскими спецслужбами. Так что выбор его портрета для "параллельных денег" весьма красноречив.

Кризис неизбежен

Сроки выпуска mini-BOT пока не называют, однако эксперты не сомневаются в том, что это произойдет уже в ближайшие месяцы из-за конфликта Рима и Брюсселя по бюджетному вопросу.

Пятого июня Еврокомиссия официально обвинила Италию в нарушении бюджетных правил ЕС. Неделю спустя министры финансов Европейского союза согласились с тем, что высокий долг Италии противоречит правилам и страна должна понести наказание в виде штрафа в размере от трех до четырех миллиардов евро.

Кроме того, министры решили запустить в отношении Рима процедуру чрезмерного бюджетного дефицита, когда Брюссель фактически берет под контроль все расходы государства.

Маттео Сальвини и его партнер по коалиции Луиджи Ди Майо уже заявили, что не намерены капитулировать перед Брюсселем и отказываться от планов по снижению налогов и повышению социальных пособий.

"Я не собираюсь вешаться из-за какого-то глупого норматива, — подчеркнул лидер "Лиги Севера". — Пока безработица не упадет до пяти процентов, мы имеем право инвестировать в развитие экономики. У нас есть регионы, где безработица среди молодежи достигает 50%. Нам нужен положительный финансовый шок для перезагрузки страны".

Это значит, что если Евросоюз действительно попытается взять под контроль итальянскую бюджетную политику, единственный вариант для Сальвини и Ди Майо — внесение в парламент законопроекта о mini-BOT, который гарантированно будет одобрен. Последующий выход Италии из зоны евро окажется лишь вопросом времени.

Параллельная валюта в Италии создает огромную угрозу евро, поскольку не только кардинально ослабит денежную единицу ЕС, но и подорвет ее статус.

Кроме того, это угроза для европейского Центробанка. Бундесбанк в недавнем обзоре предупредил: если такая крупная страна, как Италия, выйдет из зоны евро и объявит дефолт по долгам перед Европейским центральным банком, кризис суверенного долга неизбежно перекинется на Испанию и Португалию.

В результате в балансе ЕЦБ образуется дыра примерно в триллион долларов, на ликвидацию которой придется потратить весь собственный капитал и забрать значительные суммы у центральных банков стран ЕС.