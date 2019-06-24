Немецкий ученый связал геев с педофилией. Теперь его судят

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости, Мария Калинина. В Германии, где несколько лет назад легализовали однополые браки, — скандал. Именитый ученый-биолог утверждает, что усыновление детей гей-парами может обернуться педофилией. Коллеги нетрадиционной сексуальной ориентации возмутились и обвинили профессора в разжигании ненависти. О том, что биолог на самом деле думает о нетрадиционных браках и за что любит Чайковского, — в материале РИА Новости.

Суд над ученым

Здание районного суда немецкого города Кассель заполнено до отказа, сотрудники явно не ожидали такого наплыва посетителей. Ажиотаж вызван предстоящим заседанием по делу ученого-биолога, профессора Кассельского университета Ульриха Кучеры. Желающими поприсутствовать забит весь коридор, поэтому заседание переносят в зал попросторнее.

Вот и сам профессор — дружелюбный, улыбчивый, приятный мужчина средних лет. Он входит в зал вместе со своим адвокатом, приветствуя тех, кто выражает ему поддержку. Слушание длится шесть часов, однако решения суд так и не выносит.

В 2017 году в интервью католическому интернет-изданию Kath.net ученый сказал, что однополые союзы между людьми противоестественны, и выразил сомнения по поводу решения бундестага разрешить "браки для всех".

Возник скандал. До суда дело довели трое коллег ученого нетрадиционной ориентации, иски также подали студенты-геи и лесбиянка, которую задело то, что Кучера не одобрил искусственное оплодотворение. В кампусе устроили демонстрации с требованием отставки преподавателя. По закону за разжигание ненависти, в чем обвиняют профессора, полагается несколько месяцев тюрьмы или штраф в несколько тысяч евро.

По делу Кучеры состоялось уже два заседания. На последнем он прочитал отрывок из своей книги "Гендерный парадокс", которую защита просит приобщить к материалам дела в качестве доказательства научности заявлений подзащитного. Во время допроса одного из истцов адвокат отметил, что Кучера в интервью говорил лишь о "возможности и опасности". Однако выступавший уверен: подобные утверждения навязывают людям определенные страхи. "Это красиво завернуто в слова, — говорит 51-летний истец. — Это как троянский конь, и он сделает свое дело".

Коллега Кучеры по университету, состоящий в однополом браке, признался суду, что "до глубины души обижен" профессором. К тому же у него есть вопросы к научности высказываний Кучеры. В частности, в интервью он ссылался не на саму научную статью, а на прилагающееся к ней редакционное письмо.

Роковое интервью

То злосчастное интервью брал польский журналист. Материал вышел под заголовком "Брак для всех: это бессмысленное решение меня не удивляет".

"Заключать браки, а также совершать половые акты могут только гетеросексуальные пары. Такие термины, как гомосексуальный акт или однополый брак, с биологической точки зрения бессмысленны", — утверждал ученый. По его словам, он много времени посвятил изучению изменений в психике ребенка, растущего у усыновившей его однополой пары.

"Наши христианские партии (правящие ХДС, ХСС. — Прим. ред.) поддерживают гейское лобби", — говорил профессор. Ссылаясь на собственную книгу "Гендерный парадокс", опубликованную в 2016 году, он отмечал, что однополый секс нельзя приравнивать к отношениям между мужчиной и женщиной, потому что нет перспективы родить ребенка, а значит, это бессмысленно с биологической точки зрения.

В последнее время в стране все меньше "потенциально плодотворных браков", а это чревато снижением рождаемости. "Нормальные семьи с детьми берут на себя ответственность за будущее, они заслуживают особого государственного статуса", — указывал профессор, подчеркивая, что население — это репродуктивная часть общества.

В других интервью Кучера активно критикует американского сексолога Джона Мани, специалиста по сексуальной идентичности. Тот выдвинул теорию о том, что дети рождаются гендерно нейтральными, их сексуальные предпочтения формируются в возрасте от пяти до восьми лет. Немецкий ученый называет американца "растлителем, запустившим противоестественно раннюю сексуализацию детей".

Кучера категорически против усыновления детей гомосексуальными парами. "Если появится закон, поддерживающий это, можно считать, что не за горами спонсируемая государством педофилия и жестокое обращение с детьми", — полагает он. И объясняет: "За 150 миллионов лет эволюции млекопитающих возникла ячейка мать — ребенок, это самая сильная в мире связь. Сознательное лишение ребенка матери или же попытка заменить отца женщиной — это нарушение фундаментальных прав человека".

"В гетеросексуальных парах с детьми исключается инцест, это табу на уровне инстинкта. В гомосексуальной паре нет отвращения к инцесту. Помимо этого, с вероятностью 95 процентов приемный сын, как и его родитель-1, родитель-2, будет гомосексуалистом. А это создает перспективу возникновения и вовсе ужасного педофильного сценария — "брака на троих". Учитывая, что женщины-лесбиянки в большинстве случаев более склонны к педофилии, в таких парах аналогичные проблемы", — уверен Кучера.

После публикации интервью развернулась настоящая травля ученого. В университете он на грани увольнения: студенческий комитет призвал проверить, как профессор "выполняет служебные обязанности".

Но есть и те, кто его поддержал. "После интервью Kath.net я получил около 80 писем, всего три из них были пропитаны агрессией и ненавистью ко мне. Даже гомосексуалисты согласились со мной", — рассказал профессор в беседе с РИА Новости. Он считает, что сейчас все боятся публично обсуждать такие темы. "Мы рады, что есть такие ученые, как "биозлодей из Касселя"", — писали его сторонники.

Тоталитарный надзор за наукой

Ульрих Кучера — далеко не рядовой преподаватель в провинциальном вузе, а ученый с международной известностью. Автор около 300 научных статей и 13 книг, он, по собственным словам, "знает, как работает наука". Специалист по физиологии растений и эволюционной биологии, Кучера в своей сфере совершил немало важных открытий. За докторскую диссертацию удостоился специального приза американской фармацевтической компании "Пфайзер".

Убежденный атеист и противник креационизма, в вопросе однополых браков он выступает исключительно с позиций биологической науки. Кучера подтвердил РИА Новости: "Как член Американской ассоциации профессоров Heterodox Academy.org, я — за свободу слова и в целом отвергаю цензуру. Все свои утверждения могу подкрепить научными публикациями, но, к сожалению, эти научные труды никого не заинтересовали на судебном заседании".

"Я высказался против права геев и лесбиянок на усыновление детей, руководствуясь в первую очередь интересами ребенка, — подчеркивает он. — Но против меня возбудили уголовное дело, а это значит, что научные знания в Германии находятся под угрозой — профессора могут говорить только то, что на руку политикам, биология оказалась под серьезным надзором — как в тоталитарных государствах".

При этом профессор выступает против дискриминации геев и лесбиянок и отмечает, что его взгляды разделяют и гомосексуалы. Над его исследованиями вместе с ним работали ученые-геи.

"Я восхищаюсь русским композитором Петром Ильичом Чайковским. Я сам сочиняю музыку и одно из произведений написал, вдохновившись его творчеством", — признался он и даже пообещал отправить редакции РИА Новости диск с записью. В книге "Гендерный парадокс" Чайковскому посвящено немало страниц — его тяжелой судьбе и попытке обрести счастье в фиктивном браке с женщиной.

Кучера категорически не согласен с обвинениями. "Чтобы заткнуть мне рот, меня представили преступником, — возмущается он. — Но этим меня не запугали, я продолжу рассказывать обществу о взаимодействии мужчин и женщин, гомосексуалистов и гетеросексуалов с биологической точки зрения".