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РИА Новости

Немецкий ученый связал геев с педофилией. Теперь его судят

08:00
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© AFP 2019 / Tobias SchwarzМужчины во время встречи гомосексуалистов в Берлине
Мужчины во время встречи гомосексуалистов в Берлине
© AFP 2019 / Tobias Schwarz
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости, Мария Калинина. В Германии, где несколько лет назад легализовали однополые браки, — скандал. Именитый ученый-биолог утверждает, что усыновление детей гей-парами может обернуться педофилией. Коллеги нетрадиционной сексуальной ориентации возмутились и обвинили профессора в разжигании ненависти. О том, что биолог на самом деле думает о нетрадиционных браках и за что любит Чайковского, — в материале РИА Новости.

Суд над ученым

Здание районного суда немецкого города Кассель заполнено до отказа, сотрудники явно не ожидали такого наплыва посетителей. Ажиотаж вызван предстоящим заседанием по делу ученого-биолога, профессора Кассельского университета Ульриха Кучеры. Желающими поприсутствовать забит весь коридор, поэтому заседание переносят в зал попросторнее.
Вот и сам профессор — дружелюбный, улыбчивый, приятный мужчина средних лет. Он входит в зал вместе со своим адвокатом, приветствуя тех, кто выражает ему поддержку. Слушание длится шесть часов, однако решения суд так и не выносит.
В 2017 году в интервью католическому интернет-изданию Kath.net ученый сказал, что однополые союзы между людьми противоестественны, и выразил сомнения по поводу решения бундестага разрешить "браки для всех".
Возник скандал. До суда дело довели трое коллег ученого нетрадиционной ориентации, иски также подали студенты-геи и лесбиянка, которую задело то, что Кучера не одобрил искусственное оплодотворение. В кампусе устроили демонстрации с требованием отставки преподавателя. По закону за разжигание ненависти, в чем обвиняют профессора, полагается несколько месяцев тюрьмы или штраф в несколько тысяч евро.
© Фото : Ulrich KutscheraНемецкий профессор биологии Ульрих Кучера
Немецкий профессор биологии Ульрих Кучера
© Фото : Ulrich Kutschera
Немецкий профессор биологии Ульрих Кучера
По делу Кучеры состоялось уже два заседания. На последнем он прочитал отрывок из своей книги "Гендерный парадокс", которую защита просит приобщить к материалам дела в качестве доказательства научности заявлений подзащитного. Во время допроса одного из истцов адвокат отметил, что Кучера в интервью говорил лишь о "возможности и опасности". Однако выступавший уверен: подобные утверждения навязывают людям определенные страхи. "Это красиво завернуто в слова, — говорит 51-летний истец. — Это как троянский конь, и он сделает свое дело".
Коллега Кучеры по университету, состоящий в однополом браке, признался суду, что "до глубины души обижен" профессором. К тому же у него есть вопросы к научности высказываний Кучеры. В частности, в интервью он ссылался не на саму научную статью, а на прилагающееся к ней редакционное письмо.

Роковое интервью

То злосчастное интервью брал польский журналист. Материал вышел под заголовком "Брак для всех: это бессмысленное решение меня не удивляет".
"Заключать браки, а также совершать половые акты могут только гетеросексуальные пары. Такие термины, как гомосексуальный акт или однополый брак, с биологической точки зрения бессмысленны", — утверждал ученый. По его словам, он много времени посвятил изучению изменений в психике ребенка, растущего у усыновившей его однополой пары.
"Наши христианские партии (правящие ХДС, ХСС. — Прим. ред.) поддерживают гейское лобби", — говорил профессор. Ссылаясь на собственную книгу "Гендерный парадокс", опубликованную в 2016 году, он отмечал, что однополый секс нельзя приравнивать к отношениям между мужчиной и женщиной, потому что нет перспективы родить ребенка, а значит, это бессмысленно с биологической точки зрения.
В последнее время в стране все меньше "потенциально плодотворных браков", а это чревато снижением рождаемости. "Нормальные семьи с детьми берут на себя ответственность за будущее, они заслуживают особого государственного статуса", — указывал профессор, подчеркивая, что население — это репродуктивная часть общества.
В других интервью Кучера активно критикует американского сексолога Джона Мани, специалиста по сексуальной идентичности. Тот выдвинул теорию о том, что дети рождаются гендерно нейтральными, их сексуальные предпочтения формируются в возрасте от пяти до восьми лет. Немецкий ученый называет американца "растлителем, запустившим противоестественно раннюю сексуализацию детей".
© AFP 2019 / Patrick Seeger / dpaУчастник гей-парада в Германии
Участник гей-парада в Германии
© AFP 2019 / Patrick Seeger / dpa
Участник гей-парада в Германии
Кучера категорически против усыновления детей гомосексуальными парами. "Если появится закон, поддерживающий это, можно считать, что не за горами спонсируемая государством педофилия и жестокое обращение с детьми", — полагает он. И объясняет: "За 150 миллионов лет эволюции млекопитающих возникла ячейка мать — ребенок, это самая сильная в мире связь. Сознательное лишение ребенка матери или же попытка заменить отца женщиной — это нарушение фундаментальных прав человека".
"В гетеросексуальных парах с детьми исключается инцест, это табу на уровне инстинкта. В гомосексуальной паре нет отвращения к инцесту. Помимо этого, с вероятностью 95 процентов приемный сын, как и его родитель-1, родитель-2, будет гомосексуалистом. А это создает перспективу возникновения и вовсе ужасного педофильного сценария — "брака на троих". Учитывая, что женщины-лесбиянки в большинстве случаев более склонны к педофилии, в таких парах аналогичные проблемы", — уверен Кучера.
После публикации интервью развернулась настоящая травля ученого. В университете он на грани увольнения: студенческий комитет призвал проверить, как профессор "выполняет служебные обязанности".
Но есть и те, кто его поддержал. "После интервью Kath.net я получил около 80 писем, всего три из них были пропитаны агрессией и ненавистью ко мне. Даже гомосексуалисты согласились со мной", — рассказал профессор в беседе с РИА Новости. Он считает, что сейчас все боятся публично обсуждать такие темы. "Мы рады, что есть такие ученые, как "биозлодей из Касселя"", — писали его сторонники.
© Кадр из видео evolutionsbiologenDEНемецкий профессор биологии Ульрих Кучера
Немецкий профессор биологии Ульрих Кучера
© Кадр из видео evolutionsbiologenDE
Немецкий профессор биологии Ульрих Кучера

Тоталитарный надзор за наукой

Ульрих Кучера — далеко не рядовой преподаватель в провинциальном вузе, а ученый с международной известностью. Автор около 300 научных статей и 13 книг, он, по собственным словам, "знает, как работает наука". Специалист по физиологии растений и эволюционной биологии, Кучера в своей сфере совершил немало важных открытий. За докторскую диссертацию удостоился специального приза американской фармацевтической компании "Пфайзер".
Убежденный атеист и противник креационизма, в вопросе однополых браков он выступает исключительно с позиций биологической науки. Кучера подтвердил РИА Новости: "Как член Американской ассоциации профессоров Heterodox Academy.org, я — за свободу слова и в целом отвергаю цензуру. Все свои утверждения могу подкрепить научными публикациями, но, к сожалению, эти научные труды никого не заинтересовали на судебном заседании".
"Я высказался против права геев и лесбиянок на усыновление детей, руководствуясь в первую очередь интересами ребенка, — подчеркивает он. — Но против меня возбудили уголовное дело, а это значит, что научные знания в Германии находятся под угрозой — профессора могут говорить только то, что на руку политикам, биология оказалась под серьезным надзором — как в тоталитарных государствах".
При этом профессор выступает против дискриминации геев и лесбиянок и отмечает, что его взгляды разделяют и гомосексуалы. Над его исследованиями вместе с ним работали ученые-геи.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкСоциальная реклама на улице Берлина
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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"Я восхищаюсь русским композитором Петром Ильичом Чайковским. Я сам сочиняю музыку и одно из произведений написал, вдохновившись его творчеством", — признался он и даже пообещал отправить редакции РИА Новости диск с записью. В книге "Гендерный парадокс" Чайковскому посвящено немало страниц — его тяжелой судьбе и попытке обрести счастье в фиктивном браке с женщиной.
Кучера категорически не согласен с обвинениями. "Чтобы заткнуть мне рот, меня представили преступником, — возмущается он. — Но этим меня не запугали, я продолжу рассказывать обществу о взаимодействии мужчин и женщин, гомосексуалистов и гетеросексуалов с биологической точки зрения".
Пока ученый продолжает работать в Кассельском университете. Возможно, его судьба решится на следующем заседании суда.
193954244
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ГерманияВ мире
Популярные комментарии
Когда уже человечество переболеет этой заразой гомосексуальной. Oтстpеливать их как coбак бeшeнных надo.
24 июня, 09:25
Станислав Киценко
801114
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