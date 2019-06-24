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РИА Новости

Последний рубеж обороны. Что будет сбивать модернизированный "Панцирь-СМ"

08:00
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© РИА Новости / Евгений БиятовЗенитный ракетно-пушечный комплекс 96К6 "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс 96К6 Панцирь-С1
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Новая ракета, мощный радар, усовершенствованное шасси и вдвое улучшенные боевые характеристики — на днях министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что работы над зенитным ракетно-пушечным комплексом ближнего действия "Панцирь-СМ" скоро завершатся. Этот комплекс станет последним рубежом обороны многих стратегически важных объектов страны, а также прикроет от ударов с воздуха дальнобойных собратьев — зенитно-ракетные системы большой дальности. О том, что на сегодня известно о новом "Панцире", — в материале РИА Новости.

Вдвое быстрее

По словам Шойгу, комплекс будет готов уже к 2021 году. О модернизации ЗРПК еще в 2017-м говорил Юрий Борисов, занимавший тогда пост замминистра обороны. Собирались запустить в серию в конце 2019-го, но, судя по всему, проект пришлось дорабатывать. Испытания проходят успешно: 6 апреля замглавкома ВКС генерал-лейтенант Юрий Грехов сообщил, что "Панцирь-СМ" показал высокую эффективность на боевых стрельбах по малоразмерным целям типа "квадрокоптер", поразив все дроны. Результат впечатляющий: небольшие беспилотники — крайне трудная цель для систем ПВО.
Модернизированный ЗРПК Панцирь-СМ
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В России испытали новейший зенитный комплекс "Панцирь-СМ"
"Насколько мне известно, на "Панцирь-СМ" установят новую радиолокационную станцию на основе фазированной антенной решетки с активными излучателями, — рассказал РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. — Естественно, существенно увеличится дальность действия, улучшится селекция целей и помехозащищенность — по сравнению с "Панцирем-С1", стоящим на вооружении. Кроме того, разработчик обещал новую ракету. Боеприпас получит другую энергетику, будет более устойчив к перегрузкам".
Ранее поступала информация о ракете, развивающей вдвое большую скорость, чем штатный боеприпас 57Э6Е "Панциря-С1", — 3000 метров в секунду против 1300. Дальность прицельной стрельбы ЗРПК вырастет до 40 километров, что уже сравнимо с зенитно-ракетными комплексами средней дальности, а радиус обнаружения целей увеличится с 36 до 75 километров.
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкСамоходный ЗРПК наземного базирования "Панцирь-С"
Самоходный ЗРПК наземного базирования Панцирь-С
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Самоходный ЗРПК наземного базирования "Панцирь-С"
"Панцири-СМ" будут в двух вариантах — ракетных (24 ракеты на комплекс) и ракетно-пушечных (12 ракет на комплекс). Кроме того, рассматривается возможность установки в каждую пусковую ячейку пакета из четырех малогабаритных зенитных ракет для борьбы с небольшими целями типа БПЛА, снарядов реактивных систем залпового огня, минометных мин.
В качестве базы для "Панциря-СМ" выбрали многоцелевое шасси КамАЗ-53958 "Торнадо" с колесной формулой 8х8 и грузоподъемностью 25 тонн. Мощность двигателя в 550 лошадиных сил позволит ЗРПК развивать скорость до 90 километров в час. Запас хода — 1200 километров. Особенность шасси — кабина, унифицированная с "Тайфуном-К". Бескапотная, полностью бронированная, выдерживает попадание бронебойно-зажигательной пули из снайперской винтовки СВД.
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"Еще один важный момент: министр уточнил, что "Панцирь-СМ" станет межвидовым комплексом, — подчеркивает Мураховский. — Очевидно, в отличие от существующих сегодня ЗРПК, "Панцирь-СМ" поступит не только в войска ПВО ВКС. Известно, что комплекс установят на корабли Военно-морского флота некоторых проектов. Пока есть большой вопрос по поставкам ЗРПК в войсковую ПВО. Насколько мне известно, Сухопутные войска не рассматривают этот комплекс для принятия на вооружение в свои структуры ПВО и ориентируются, как я понимаю, на раздельные зенитно-артиллерийские ("Деривация-ПВО") и зенитно-ракетные системы".

Боевой опыт

"Панцирь-СМ" разрабатывали с учетом опыта боевого применения "Панциря-С1" в Сирии. Несколько ЗРПК еще в 2015-м перебросили на авиабазу Хмеймим для прикрытия группировки российских войск. И без дела их боевые расчеты не сидят.
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкАвиабаза Хмеймим в Сирии
Авиабаза Хмеймим в Сирии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Авиабаза Хмеймим в Сирии
В начале октября 2017-го сообщалось об уничтожении "Панцирем" двух реактивных снарядов РСЗО "Град", запущенных боевиками ИГ*. Два месяца спустя террористы вновь нанесли ракетный удар по российской авиабазе, и вновь "Панцири" отразили атаку. В конце 2017-го Сергей Шойгу заявил, что всего в Сирии ЗРПК уничтожили 54 ракеты РСЗО и 16 беспилотных летательных аппаратов.
"Панцири", входящие в состав сирийской ПВО, активно участвовали в отражении ракетного удара США и их союзников по объектам на территории страны 14 апреля 2018-го. По официальным данным Министерства обороны России, американцы запустили 103 крылатые ракеты, сирийские средства ПВО перехватили 71 боеприпас. "Панцири-С1" поразили 23 цели из 25.
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В этом году "Панцири" вступили в бой 6 мая и совместно с ЗРК "Тор-М1" сбили 27 ракет, запущенных боевиками по Хмеймим. По информации российских военных, ни один боеприпас не достиг цели.
Такая высокая эффективность — результат скрупулезной работы над ошибками и доводки ЗРПК до кондиции на месте. Виктор Мураховский напомнил, что в начале сирийской операции российских войск ходили неофициальные слухи о недостаточно точной работе "Панцирей" по беспилотникам и другим малоразмерным целям.
© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкСамоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования "Панцирь-С1"
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования Панцирь-С1
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования "Панцирь-С1"
Но сегодня, по словам эксперта, военные утверждают, что эффективность ЗРПК близка к стопроцентной. Очевидно, новые "Панцири-СМ" достигнут практически абсолютной точности.
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ВКС РФПанцирь-С1Безопасность
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