Посол Италии: культура — важный инструмент "мягкой силы"

Чрезвычайный и полномочный посол Италии в РФ Паскуале Терраччано во время интервью.

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. В Литературном музее проходит выставка, посвященная "Тюремным тетрадям" итальянского мыслителя Антонио Грамши. В Россию "Тетради", уникальную реликвию, привезли впервые. Артефакт позволяет узнать о философии первой половины XX века, основании Итальянской коммунистической партии и многом другом. В экспозицию также вошли документы, письма, личные вещи и семейные реликвии. Посол Италии в России Паскуале Террачано в интервью РИА Новости рассказал, как Грамши связан с Россией, о важности культуры как "мягкой силы" в политике и о предстоящем культурном "десанте" из Италии.

— Выставка "Между Римом и Москвой: "Тюремные тетради" Антонио Грамши" продолжается почти месяц и очень востребована у публики. Как вам кажется, с чем связана ее популярность?

— Речь идет о жизни великого итальянского философа, политика Грамши, важной политической фигуре для Италии. Но он также имеет отношение к России — Грамши оставил здесь семью, и это очень важная связь между нашими странами. Фигура этого великого мыслителя выходит за рамки политики, коммунистической партии, поскольку он — великий философ XX века.

— Насколько, по вашему мнению, идеалы, постулаты Грамши актуальны сегодня?

— На это можно смотреть с двух сторон. Что касается политики, то в том историческом отрезке идеи Грамши были своевременны. Но мир меняется, как и политический контекст. При этом философская мысль Антонио Грамши, конечно же, актуальна и по сей день, поскольку универсальна.

— В России впервые открылась другая выставка, связанная с Италией, — Биеннале художественных лицеев Италии "Одно, сто, тысяча путешествий". Что это за проект?

— Он был запущен два года назад и объединил итальянские лицеи, школы, которые готовят художников. Работает по схеме Венецианской биеннале, на которую за два года отбирают лучшие работы. Каждый раз проект посвящен определенной теме, в этом году — путешествиям. В нынешнем конкурсе участвуют 130 лицеев — художественных школ. Два года назад эту выставку с успехом представили в Барселоне. Организаторы решили воспользоваться возможностью и "проложить мост" между Италией и Россией в Музее современного искусства, познакомив россиян с молодежным искусством нашей страны.

— По какому принципу отбирались участники для выставки в Москве?

— Италия во всем мире известна классическим искусством, но на Апеннинском полуострове много работ современных мастеров, с их творчеством надо знакомить зарубежных зрителей. Общество не может не производить новое искусство. Италия — живое общество, и именно за новыми творцами будущее. Актуальность этой выставки в том, что здесь показаны работы молодых мастеров.

— Правильно ли называть культурную политику "мягкой силой"?

— Это, несомненно, очень важный инструмент "мягкой политики". Мне нравится повторять фразу, что в области мягкой силы (soft power) Италия — суперсила (super power). Для меня честь представлять Италию не в связи с военными достижениями или какими-то другими, а именно в аспекте ее большого культурного потенциала.

— Можете привести примеры, когда культура помогала представителям разных стран лучше понять друг друга, прийти к продуктивному диалогу?

— Конечно. Достаточно вспомнить о том, что в темные времена холодной войны в 1964 году было организовано турне "Ла Скала" в СССР. Тогда культура была первым признаком оттепели в отношениях между государствами.

Культура, конечно, всегда была и будет важным инструментом взаимопонимания между странами.

© flickr.com/Winston67 Театр "Ла Скала" © flickr.com/Winston67 Театр "Ла Скала"

— Какие обменные культурные проекты планируется провести в России в этом году?

— В сентябре у нас ожидается большое событие по случаю Восточного экономического форума во Владивостоке. Мы привозим картину Ботичелли "Мадонна делла Лоджиа" из музея Уффици. Ее выставят сначала на самом форуме, затем, на два месяца, в Приморском музее Владивостока. В ноябре полотно приедет в Эрмитаж, где состоится выставка одной картины.