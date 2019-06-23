СМИ сообщили о планах США ввести новые ограничения против Китая

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Администрация американского президента Дональда Трампа может потребовать, чтобы оборудование нового поколения 5G для внутреннего пользования разрабатывалось и производилось за пределами Китая, сообщила газета Администрация американского президента Дональда Трампа может потребовать, чтобы оборудование нового поколения 5G для внутреннего пользования разрабатывалось и производилось за пределами Китая, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.

Согласно источникам издания, разговоры об этом находятся на ранней и неформальной стадии. При этом неофициальные переговоры между американскими чиновниками и технологическими компаниями о переносе производства из Китая начались в 2018 году или ранее. Уточняется также, что Вашингтон обсуждал с другими азиатскими странами идею направить им инвестиции для производства продукции, которая в настоящее время производится в Китае. Но в некоторых странах не хватает квалифицированных рабочих или подходящей земли для этих целей.

Отмечается, что американские чиновники не хотят, чтобы оборудование для сотовой вышки или маршрутизаторы и коммутаторы изготавливались в Китае. При этом добавляется, что США могут разрешить изготовление в Китае легких деталей, таких, как преобразователи напряжения и защитные чехлы.

Еще один источник газеты подчеркнул, что США могут запретить, чтобы необходимое телекоммуникационное программное обеспечение разрабатывалось в Китае, но могут разрешить там производить общедоступное программное обеспечение с открытым исходным кодом.

Эти предложения могут вынудить крупнейшие компании, которые продают оборудование американским операторам беспроводной связи, финской Nokia Corp. и шведской Ericsson, перенести основные операции из Китая для обслуживания США, которые являются крупнейшим рынком – 250 миллиардов долларов в год - для мировой индустрии телекоммуникационного оборудования. При этом крупного американского производителя сотового оборудования не существует.

Согласно словам представителя компании Ericsson, ее стратегия заключается в том, чтобы производить продукцию близко к клиентам. Так, компания может гибко перемещать производство на предприятия в США, Китае, Бразилии, Эстонии и Индии. Отмечается также, что компании Nokia и Ericsson уже перенесли или подготовили к переносу производство из Китая.