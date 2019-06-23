Командование на МКС перешло от россиянина к россиянину

Член основного экипажа 59/60-й длительной экспедиции на МКС космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин перед запуском ракеты-носителя "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-12" с космодрома Байконур

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россиянин Олег Кононенко в воскресенье передал командование Международной космической станцией (МКС) другому россиянину, Алексею Овчинину перед возвращением на Землю 25 июня, сообщило Национальное управление США по исследованию космического пространства (НАСА).

Ранее головной научный институт "Роскосмоса" - ЦНИИмаш, в состав которого входит российский центр управления полетами, сообщил, что расстыковка пилотируемого корабля "Союз МС-11" от МКС планируется 25 июня в 02.24 мск, посадка - в 05.48. На корабле на Землю вместе с Кононенко возвратятся канадец Давид Сен-Жак и американка Энн Макклейн, проведя на станции 204 дня - с декабря 2018 года.

В Twitter НАСА говорится, что командир 59-й экспедиции на МКС Кононенко передал командование станцией командиру 60-й экспедиции Овчинину.