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РИА Новости

Командование на МКС перешло от россиянина к россиянину

Вчера, 23:31
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЧлен основного экипажа 59/60-й длительной экспедиции на МКС космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин перед запуском ракеты-носителя "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-12" с космодрома Байконур
Член основного экипажа 59/60-й длительной экспедиции на МКС космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин перед запуском ракеты-носителя Союз-ФГ с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-12 с космодрома Байконур
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россиянин Олег Кононенко в воскресенье передал командование Международной космической станцией (МКС) другому россиянину, Алексею Овчинину перед возвращением на Землю 25 июня, сообщило Национальное управление США по исследованию космического пространства (НАСА).
Ранее головной научный институт "Роскосмоса" - ЦНИИмаш, в состав которого входит российский центр управления полетами, сообщил, что расстыковка пилотируемого корабля "Союз МС-11" от МКС планируется 25 июня в 02.24 мск, посадка - в 05.48. На корабле на Землю вместе с Кононенко возвратятся канадец Давид Сен-Жак и американка Энн Макклейн, проведя на станции 204 дня - с декабря 2018 года.
Международная космическая станция
19 июня, 16:09
"Роскосмос" уточнил время возвращения экипажа МКС
В Twitter НАСА говорится, что командир 59-й экспедиции на МКС Кононенко передал командование станцией командиру 60-й экспедиции Овчинину.
На МКС вместе с Овчининым останутся американцы Ник Хейг и Кристина Кук. 21 июля к ним должны присоединиться россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган, которые прилетят на "Союзе МС-13".
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Алексей ОвчининОлег КононенкоКосмос - РИА НаукаРоскосмосНАСА
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