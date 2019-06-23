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РИА Новости
Война в Сирии

Неизвестные вывели из строя пять морских нефтяных трубопроводов в Сирии

Вчера, 22:56
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© РИА Новости / Заман РамазановСитуация в Сирии
Ситуация в Сирии
© РИА Новости / Заман Рамазанов
БЕЙРУТ, 23 июн - РИА Новости. Выведены из строя пять нефтяных трубопроводов в прибрежных водах Сирии в районе города Баньяс, сообщило сирийское министерство нефти на своей странице в Facebook.
"Вчера поступило сообщение об утечке нефти в акватории в Баньясе. Специалисты-подводники сирийской нефтяной компании провели разведку для обнаружения утечки под водой, в результате были обнаружены внешние повреждения пяти трубопроводов", - говорится в сообщении компании.
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Министерство заявило, что после оценки ущерба специалисты приступили к ремонтным работам и в ближайшие часы возобновится подача нефти в резервуары.
Кто и как повредил нефтяные трубопроводы в Баньясе на данный момент не сообщается. Подобная диверсия происходит на сирийском побережье впервые за время кризиса в стране.
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