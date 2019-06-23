Валуев уточнил свой диагноз после слухов о раке мозга

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев ответил на появившуюся в СМИ информацию о том, что у него рак мозга. Об этом он заявил Депутат Госдумы и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев ответил на появившуюся в СМИ информацию о том, что у него рак мозга. Об этом он заявил "Комсомольской правде"

"Кто-то ляпнул, а теперь все переписывают", — прокомментировал слухи Валуев.

По словам экс-боксера, у него нет онкологических заболеваний.

"Нет у меня его (рака. — Прим. ред.), я такого не говорил. Это акромегалия, а не рак", — уточнил он.

Акромегалия — заболевание, связанное с нарушением функции передней доли гипофиза. В большинстве случаев оно вызывает образование аденомы гипофиза.

Как пояснил Валуев, он действительно перенес две операции, однако сейчас вполне здоров.

"Раковые больные разве так гуляют, как я?" — цитирует издание депутата.