Валуев уточнил свой диагноз после слухов о раке мозга

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев ответил на появившуюся в СМИ информацию о том, что у него рак мозга. Об этом он заявил "Комсомольской правде".
"Кто-то ляпнул, а теперь все переписывают", — прокомментировал слухи Валуев.
По словам экс-боксера, у него нет онкологических заболеваний.
"Нет у меня его (рака. — Прим. ред.), я такого не говорил. Это акромегалия, а не рак", — уточнил он.
Акромегалия — заболевание, связанное с нарушением функции передней доли гипофиза. В большинстве случаев оно вызывает образование аденомы гипофиза.
Как пояснил Валуев, он действительно перенес две операции, однако сейчас вполне здоров.
"Раковые больные разве так гуляют, как я?" — цитирует издание депутата.
Накануне Валуев в эфире канала "ТВ Центр" рассказал, что продолжает постоперационное лечение опухоли мозга, из-за которой ему пришлось оставить профессиональный спорт. В интервью бывший боксер заявил, что ежемесячно проходит терапию от "условно смертельного" заболевания. После этого в ряде СМИ появилась информация о том, что у Валуева рак мозга.
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