Кувейт выступает тайным посредником между США и Ираном, считает эксперт

АММАН, 23 июн - РИА Новости. Кувейт играет неофициальную роль посредника между Ираном с одной стороны и США с поддерживающими их странами арабского залива с другой. Прямое столкновение между штатами и Ираном маловероятно, стороны занимаются эскалацией ситуации в регионе для дальнейших переговоров, считает преподаватель политических наук в американском университете в Кувейте доктор наук Джордж Айрани.

Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) в четверг сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник в южной части страны после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве.

"Все исходит из геополитического положения Кувейта. Полагаю позиция эмира Кувейта положительна, так как всегда играла важную роль, будь это по кризису в Йемене или Катаре", - сказал Айрани.

По словам эксперта, между Кувейтом и Ираном не только экономические отношения. Между странами общественные связи, кувейтские семьи имеют корни в Иране. "Кувейт знает, как проводить политику между молотом и наковальней. У них есть договоренности об обороне с США. Есть пять американских баз в Кувейте, а также присутствие Великобритании, Канады и других", - добавил он.

"Очевидно, что есть тайные кувейтские посредники между США и странами персидского залива с одной стороны и Ираном с другой. Это не объявлялось в СМИ, но посредники передвигаются между сторонами сейчас и раньше", - сказал Айрани.

По мнению эксперта, полем для выяснений отношений между Ираном и США может стать Ирак, так как там находятся проиранские силы.

Собеседник агентства выразил большие сомнения, что Вашингтон и Тегеран могут довести напряженность до прямого столкновения. "Границей кризиса может стать экономическая война и этого хочет (президент США Дональд) Трамп. Это он делает против Китая, Северной Кореи и других. Но военных действий я не предвижу сейчас", - сказал он.