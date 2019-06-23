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РИА Новости

Кувейт выступает тайным посредником между США и Ираном, считает эксперт

Вчера, 22:47
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АММАН, 23 июн - РИА Новости. Кувейт играет неофициальную роль посредника между Ираном с одной стороны и США с поддерживающими их странами арабского залива с другой. Прямое столкновение между штатами и Ираном маловероятно, стороны занимаются эскалацией ситуации в регионе для дальнейших переговоров, считает преподаватель политических наук в американском университете в Кувейте доктор наук Джордж Айрани.
Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) в четверг сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник в южной части страны после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве.
"Все исходит из геополитического положения Кувейта. Полагаю позиция эмира Кувейта положительна, так как всегда играла важную роль, будь это по кризису в Йемене или Катаре", - сказал Айрани.
По словам эксперта, между Кувейтом и Ираном не только экономические отношения. Между странами общественные связи, кувейтские семьи имеют корни в Иране. "Кувейт знает, как проводить политику между молотом и наковальней. У них есть договоренности об обороне с США. Есть пять американских баз в Кувейте, а также присутствие Великобритании, Канады и других", - добавил он.
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"Очевидно, что есть тайные кувейтские посредники между США и странами персидского залива с одной стороны и Ираном с другой. Это не объявлялось в СМИ, но посредники передвигаются между сторонами сейчас и раньше", - сказал Айрани.
По мнению эксперта, полем для выяснений отношений между Ираном и США может стать Ирак, так как там находятся проиранские силы.
Собеседник агентства выразил большие сомнения, что Вашингтон и Тегеран могут довести напряженность до прямого столкновения. "Границей кризиса может стать экономическая война и этого хочет (президент США Дональд) Трамп. Это он делает против Китая, Северной Кореи и других. Но военных действий я не предвижу сейчас", - сказал он.
В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики. США также объявили КСИР террористической организацией. В ответ на это Иран признал CENTCOM террористической организацией, а сами США "государством-спонсором терроризма".
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