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РИА Новости

На юге Саудовской Аравии человек погиб при обстреле аэропорта хуситами

Вчера, 22:45
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© AP Photo / Mosa'ab ElshamyКарета скорой помощи в Саудовской Аравии
Карета скорой помощи в Саудовской Аравии
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
Карета скорой помощи в Саудовской Аравии. Архивное фото
ДОХА, 23 июн - РИА Новости. Восемь человек пострадали при обстреле международного аэропорта в городе Абха на юго-западе Саудовской Аравии, один из них скончался от полученных ранений, сообщил в воскресенье телеканал "Аль-Арабия".
Телеканал сообщил, что восемь человек пострадали в аэропорту Абхи, предварительно, в результате атаки начиненного взрывчаткой беспилотника, выпущенного из Йемена мятежниками из движения "Ансар Алла" (хуситами).
Хуситы через подконтрольный им телеканал "Аль-Масира" ранее сообщили, что нанесли удары с помощью беспилотников по аэропортам в саудовских городах Абха и Джизан, которые находятся недалеко от границы с Йеменом.
В результате удара, нанесенного йеменскими мятежниками по залу прилетов аэропорта Абхи 12 июня, получили ранения 26 человек, в том числе женщины и дети.
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