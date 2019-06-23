На юге Саудовской Аравии человек погиб при обстреле аэропорта хуситами

ДОХА, 23 июн - РИА Новости. Восемь человек пострадали при обстреле международного аэропорта в городе Абха на юго-западе Саудовской Аравии, один из них скончался от полученных ранений, сообщил в воскресенье телеканал " Восемь человек пострадали при обстреле международного аэропорта в городе Абха на юго-западе Саудовской Аравии, один из них скончался от полученных ранений, сообщил в воскресенье телеканал " Аль-Арабия ".

Телеканал сообщил, что восемь человек пострадали в аэропорту Абхи, предварительно, в результате атаки начиненного взрывчаткой беспилотника, выпущенного из Йемена мятежниками из движения "Ансар Алла" (хуситами).

Хуситы через подконтрольный им телеканал "Аль-Масира" ранее сообщили, что нанесли удары с помощью беспилотников по аэропортам в саудовских городах Абха и Джизан, которые находятся недалеко от границы с Йеменом.