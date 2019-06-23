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РИА Новости

Эксперт: победа оппозиции в Стамбуле может привести к досрочным выборам

Вчера, 22:31
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АНКАРА, 23 июн - РИА Новости, Федор Смирнов. Победа кандидата от основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Экрема Имамоглу на выборах мэра Стамбула может привести к расколу в правящей Партии справедливости и развития, а также к досрочным президентским и парламентским выборам, заявил РИА Новости турецкий политолог Айдын Сезер.
По итогам обработки 99% бюллетеней Экрем Имамоглу набирает на перевыборах мэра Стамбула 54,0% голосов, его основной соперник, кандидат от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции, ближайший соратник президента Турции Тайипа Эрдогана, экс-премьер и экс-спикер Бинали Йылдырым - 45,1% голосов. Йылдырым и Эрдоган уже поздравили Имамоглу с победой на выборах.
Кандидат в мэры Стамбула от главной оппозиционной Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу голосует вместе со своей женой и их сыном. 23 июня 2019
Вчера, 21:46
Победа оппозиции в Стамбуле не ослабит позиции Эрдогана, считает эксперт
"Сегодняшние выборы, на которых победил кандидат от оппозиции с перевесом в 800 тысяч голосов, стали крупнейшим поражением для правящей партии Турции. Как она преодолеет его с учетом груза экономических проблем, обострения отношений с США, ситуации в Сирии? Cобытия вынесут на повестку дня досрочные президентские и парламентские выборы, если не в этом году, то в следующем. Ускорится раскол в правящей партии, из которой может выделиться новая оппозиция", - сказал собеседник агентства.
Он предположил, что главой новой партии может стать бывший вице-премьер Али Бабаджан.
Имамоглу на прошедших 31 марта выборах мэра Стамбула набрал 48,8% голосов, опередив на 13729 голосов Йылдырыма, получившего 48,55% голосов. После обжалования ПСР итогов выборов ЦИК провел пересчет на нескольких избирательных участках, однако принципиальных изменений это не принесло. Имамоглу 17 апреля вступил в должность, но 6 мая ЦИК удовлетворил апелляцию ПСР об отмене итогов выборов из-за нарушений и назначил повторные выборы на 23 июня. Это решение было объяснено рядом нарушений, в частности, тем, что некоторые члены избирательных комиссий на участках были назначены не из числа госслужащих, а часть протоколов оказалась неподписанными.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Вчера, 21:40
Эрдоган поздравил кандидата от оппозиции с победой на выборах мэра Стамбула
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Кандидат в мэры Стамбула от главной оппозиционной Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу голосует вместе со своей женой и их сыном. 23 июня 2019
Победа оппозиции в Стамбуле не ослабит позиции Эрдогана, считает эксперт
Кандидат в мэры Стамбула от главной оппозиционной Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу голосует вместе со своей женой и их сыном. 23 июня 2019
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