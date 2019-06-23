В Росгвардии рассказали подробности нападения на полицейских в Грозном

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Пострадавших среди гражданского населения при нападении неизвестного мужчины на правоохранителей в Грозном нет, сообщили РИА Новости в воскресенье в управлении Росгвардии по Чеченской республике.

"Благодаря быстрым, четким, грамотным и профессиональным действиям сотрудников Росгвардии и МВД среди гражданского населения пострадавших нет", - рассказал собеседник агентства.

Как рассказали в Росгвардии, возвращаясь после несения службы, росгвардеец помог сотруднику полиции, на которого напал водитель автомобиля при проверке.

"Сотрудник Росгвардии, увидев происходящее, поразил из огнестрельного оружия злоумышленника, и был ранен нападавшим", - сообщили в ведомстве.