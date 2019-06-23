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РИА Новости

В Росгвардии рассказали подробности нападения на полицейских в Грозном

Вчера, 22:25
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Пострадавших среди гражданского населения при нападении неизвестного мужчины на правоохранителей в Грозном нет, сообщили РИА Новости в воскресенье в управлении Росгвардии по Чеченской республике.
"Благодаря быстрым, четким, грамотным и профессиональным действиям сотрудников Росгвардии и МВД среди гражданского населения пострадавших нет", - рассказал собеседник агентства.
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Как рассказали в Росгвардии, возвращаясь после несения службы, росгвардеец помог сотруднику полиции, на которого напал водитель автомобиля при проверке.
"Сотрудник Росгвардии, увидев происходящее, поразил из огнестрельного оружия злоумышленника, и был ранен нападавшим", - сообщили в ведомстве.
Раненый росгвардеец доставлен в республиканскую клиническую больницу, ему оказывают медицинскую помощь.
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РосгвардияГрозныйПроисшествия
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